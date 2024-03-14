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Gündem yerel seçimler..

Türkiye 16 gün sonra sandık başına gidiyor..

Sahada çalışan siyasi partilerin adayları ve liderleri, bir yandan da TV programlarında halka sesleniyor..

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de KRT TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Seçim öncesi CHP'de patlak veren krizlerle ve adayların yaptığı açıklamalarıyla ilgili konuşan Özel'e "Kaybederseniz bırakır mısınız" diye soruldu.

"Kazanamazsak bir gün durmam"

Genel seçimleri işaret eden Özel, şu yanıtı verdi:

Ben CHP'nin Genel Başkanı olarak bu kadar başarıya susamış ve insanların bu kadar travmatik bir döneminde partinin 8. genel başkanı ve seçim geçiren 6.genel başkanı olmak suretiyle eğer partimi bir genel seçimde iktidar yapmazsam, 1 gün durmam.



Ama yapacağız yani o noktada çok kararlıyız.



Ama bu yerel seçim çok erken bir seçim, çok özel şartlarda olan bir seçim.