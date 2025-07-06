CHP Grup Başkanvekili Murat Emir miting sonrası sahneden düştü

CHP Adıyaman İl Başkanlığı gözaltındaki Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye destek için miting düzenledi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, burada konuşma yaparak kalabalığa hitap etti.

SAHNEDEN İNERKEN YERE DÜŞTÜ

Emir, konuşmasını tamamlayıp sahneden inerken dengesini kaybederek düştü.

O anlar kamera tarafından kaydedilirken, ufak süreli bir panik yaşandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Murat Emir, parti yöneticileri tarafından otomobille kent merkezindeki özel bir hastaneye götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan Emir’in sağlık durumuna ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, şu an için açıklama yapmayacaklarını, tedavi sürecinin devam ettiğini söyledi.

KABURGASINDA KIRIK BELİRLENDİ

Emir'in, uzun süre yerde hareketsiz beklediği görüldü.

Hastanede yapılan kontrollerde L3, l4 kemiğinde kırıklar tespit edildi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Hastaneye kaldırıldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Emir, "Arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara teşekkür ederim.

Sağlığım gayet iyi. Birkaç gün içerisinde tekrar koşturmaya başlayacağım. Güzel günlerde buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.