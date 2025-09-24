CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nde gerilim: Davacılar kapıya dayandı

CHP'de kaosun sonu gelmiyor.

Şaibeli kurultay ve kongre davaları devam ederken CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'ne start verildi.

MAHKEME KONGRENİN DURDURULMASINI İSTEDİ

Kongrenin başlamasına kısa süre kala İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna yazdığı yazıda, mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle bugün gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.

Mahkeme, İstanbul Valiliği ile Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yazdığı yazıda, davacı Özlem Erkan ile davalılar CHP Genel Merkezi, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, İnan Güney, Mehmet Arslan Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Özgür Çelik, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Veli Gümüş, CHP İstanbul İl Başkanlığı arasında mahkemede görülmekte olan dernek genel kurulu kararlarının iptali istemli genel kurul kararının iptali davası olduğu bilgisini aktardı.

TEBLİĞ İÇİN SALONA HEYET GÖNDERİLDİ

Yazıda, mahkemede davası görülmekte olan ve 2 Eylül'de verilen ara karar ile CHP İstanbul İl Yönetimi'nin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı, geçici kurul atandığı, üst kurul ve kurultay delegelerinin görevden uzaklaştırıldığı, İstanbul il örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Mahkeme kararı ise davacı CHP'lilerle birlikte kongrenin yapıldığı salonun önüne gelen heyet ile yapıldı.

"KONGRE SALONU ÖNÜNDE GERGİNLİK"

CHP'liler gelen heyeti salona sokmadı. İki grup arasında gerilim yaşanırken Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen ve davacı Özlem Erkan'ın avukatı olan Cevahir Kılıç, kameraların önünde kendisini içeriye almayan partililere sert sözlerle yüklendi.

Kılıç, kendisini engellemeye çalışan CHP'lilere şu sözlerle tepki gösterdi:

"ÜNİVERSİTEDE KALDIĞINIZ EVLERİ SÖYLERİM"

"Bu kongre devam ederse MYK üyelerine yönelik disiplin hapsi talep edeceğiz. Bugün burada bu kongreyi iptal edeceksiniz. yapamazsınız. Nasıl parti üyesi değilim. Benim savunmamı bile almadan partiden attınız.

Babanızın malı sanki parti. Beni provokasyonla mı suçluyorsunuz? Ben burada kameraların önünde yaptıklarınızı tek tek söylerim.

Nereden geldiğinizi, ne yaptığınızı, üniversitede okurken hangi evlerde kaldığınızı söylerim. Beni sokaklarda bırakıyordunuz seçim çalışmaları sırasında hatırlıyorsunuz değil mi?"