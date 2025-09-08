CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kayyum nöbeti

CHP'de kaos bitmiyor...

Şaibeli kurultay ve kongrelere yönelik hukuki süreç devam ediyor.

Bu kapsamda görülen davada CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen yönetim görevden alınmış ve Gürsel Tekin kayyum olarak görevlendirilmişti.

Görevi kabul eden ve yaptığı açıklama ile 8 Eylül Pazartesi'ni işaret eden Tekin, il başkanlığı binasına gideceğini söyledi.

Tekin'in işaret ettiği gün geldi çattı.

CHP KAYYUM NÖBETİNDE

CHP'de ise kayyum nöbeti başladı.

Tekin'in binaya gelmesinden önce gece saatlerinde polis ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara yönelik bölgede önlem almaya başladı.

Buna karşı CHP yöneticileri partilileri bina önünde toplanmaya çağırdı.

İstanbul Valiliğince de bazı ilçelerde 3 gün süreyle toplantı, miting, basın açıklaması, gösteri yürüyüşleri, anma töreni gibi eylem ve etkinliklerin yasaklandı.

SABAHA KADAR POLİSLE ARBEDE YAŞANDI

Yasağa rağmen kalabalık toplanmaya devam ederken polis ekiplerince CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemi alındı.

Ekipler, binanın bulunduğu alana çıkan yolları giriş ve çıkışa kapattı. Ekipler, il binasının önüne ilerlemeye çalışan partililere izin vermedi.

GİRİŞE ARAÇ PARK EDİLDİ

CHP'liler ve polis arasında sabaha kadar arbede yaşanırken bazı partililere gözaltı işlemi yapıldı.

Sabah saatlerinde il binasının girişine otomobil park eden CHP'li milletvekilleri ve partililerin 'kayyum nöbeti' sürüyor.