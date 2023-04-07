CHP İstanbul il binası yakınında ateş edilmesi olayında 4 kişi yakalandı İstanbul Valiliği, CHP İstanbul il binası çevresinde havaya ateş açlması olayına yönelik yapılan çalışmada 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

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Son dönemde muhalefet partilerinin İstanbul il binaları yakınlarındaki kurşunlama ve havaya ateş açma iddiaları art arda geldi.

İyi Parti binasından sonra CHP binası yakınlarında da benzer bir olay meyana geldi.

İstanbul Valiliği konuya ilişkin başlatılan çalışmalarda 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada "Olayda kullanılan araç bulundu. Konuya ilişkin 4 kişi Esenyurt'ta yakalandı. Araçta 1 silah 15 fişek uyuşturucu madde ve hassas terazi bulundu. Bir şüphelinin yakalanması içn çalışma sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Valilikten yapılan açıklamada şüphelilerden biri ifadesinde, sosyal medyada paylaşım yapmak için havaya ateş ettiğini itiraf etti.

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