CHP İstanbul Kongresi karıştı! Ekrem İmamoğlu isyan etti: Türkiye izliyor bizi, rezil olduk Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği CHP İstanbul İl Başkan Adayı Cemal Canpolat, kongrede yaptığı konuşmada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Salondan ayrılan İmamoğlu, "Bu denir mi ya rezil olduk millete" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Yerel seçim öncesi siyasi partilerde hareketlilik yaşanıyor.

Yapılan kongrelerle 31 Mart seçimlerine hazırlanılıyor.

Bu kapsamda bir kongre de genel seçim sonrası adeta dağılan CHP cephesinde yapıldı.

Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyeti, partiyi ikiye böldü. Öyle ki en güvendiği isimler, karşısına geçerek rakibi oldu.

Bu süreçte il kongrelerinde değişimciler ile genel merkezciler kozlarını paylaşıyor.

CHP'nin 4-5 Kasım kurultayına doğru gidilirken, yaşanan gerilimler kongrelere de yansıyor.

İstanbul kongresi karıştı

Bunlardan biri de dün yaşandı.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde, tansiyon bir kez daha yükseldi. Her kongrede ortaya çıka manzaralar dün de eksik olmadı.

İstanbul İl Kongresi'nde değişimciler Özgür Çelik'i genel merkez kanadı ise Cemal Canpolat'ı destekledi.

Salonda bulunan çok sayıda partili, kürsüye çıkan isimleri zaman zaman yuhaladı.

İmamoğlu'na liyakat eleştirisi

Ardından konuşmasını yapmak üzere sahneye çıkan Canpolat, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Burada, Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Canpolat, İmamoğlu'nun delegelerin oylarını almak için onları işe aldığını söyledi.

"Rezil olduk millete"

Bu sözler İBB Başkanı'nda moral bozukluğuna neden oldu. Öyle ki salondan ayrılırken yüzünün asık olduğu görülen İmamoğlu, söylenenlere tepki gösterdi.

İmamoğlu, "Bu denir mi ya? Allah'ım şov gibiydi ya. Ayıptır ya, rezil olduk millete. Türkiye izliyor bizi." ifadelerini kullandı."

Kongrede neler söylendi?

Cemal Canpolat, belediyede kadroların liyakattan uzak oluşturulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Kimse kendine paye çıkarmasın. Belediye başkanı olduktan sonra, CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. Şimdi, CHP delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum. Sadece CHP'lilerin ilçe, mahalle, delege seçimlerinde işe girdiğini sevinerek duyuyorum. Bir parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir.

"Artık belediye başkanları kendi alanında mücadele edecek"