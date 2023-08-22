CHP kurmayları: Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimler için çok hırslandı Yerel seçim hazırlıklarının yapıldığı CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhur İttifakı yönetimindeki diğer büyükşehir belediyelerini kazanmak için çok hırslandığı iddia edildi. Konuyla ilgili CHP'li kurmaylardan, "Kılıçdaroğlu seçimler için çok hırslandı. Bizde olmayan belediyelerin de alınması için çok ciddi bir adanmışlığı var" açıklaması yapıldı.

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ensonhaber.com

Genel seçimlerden hüsranla ayrılan CHP'de sular bir türlü durulmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin istifası istenirken CHP lideri ısrarla yerel seçimi işaret etti.

CHP'li kurmaylar tarafından hemen hemen her gün yapılan açıklamalarda tıpkı genel seçimlerde olduğu gibi yine kazanacağız söylemleri gelmeye başladı.

Daha önce yerel seçimlerde “Tarih yazacağız” açıklamasında bulunan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan iddialı bir açıklama daha geldi.

Öztrak hayal satmaya devam ediyor

Öztrak, 14 mayıs seçimlerinde iki milletvekili çıkarabildikleri Konya'yı bile alacaklarını söyledi.

Öztrak, "Yerel seçimlerde tarihi başarıya imza atacağımıza inanıyoruz. Bu sefer Bursa, Balıkesir ve hatta Konya’yı bile alacağız. Göreceksiniz!” şeklinde konuştu.

Muhalif seçmenlere hayal satmaya devam eden Öztrak'ın sözlerinin ardından CHP'de MYK toplandı.

Yerel seçimlerin de masada olduğu toplantı sonrasında CHP'li kurmaylar Duvar'dan Serkan Alan'a konuştu.

"Kılıçdaroğlu çok hırslandı: Bizde olmayan belediyelerin de alınması için çok ciddi bir adanmışlığı var"

CHP’li kurmaylara göre parti yerel seçimlere kilitlenmiş durumda olduğu söylenirken, dikkat çeken ifadeler de yer aldı.

2019'da büyükşehir belediyelerinin kazanılması durumunun tekrarlanabileceği aktarılırken, parti kurmayları Kılıçdaroğlu'nun çok hırslandığını iddia etti.

CHP'li kurmaylar, "Kılıçdaroğlu seçimler için çok hırslandı. Bizde olmayan belediyelerin de alınması için çok ciddi bir adanmışlığı var. Kurultay sürecinin ardından bunun daha da anlaşılacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.