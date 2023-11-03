CHP kurultaya gidiyor CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ı, "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganıyla toplanacak. 4-5 Kasım'da yapılacak olan kurultay, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişimini bekleyen CHP, yarınki kurultaya hazırlanıyor.

Hemen hemen her kurultayında "yenilenme" mesajı veren CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına bu defa Özgür Özel çıkacak.

Seçim yenilgilerinin ardından gelen tüzük değişiklikleri ve parti içi muhalefetin yenilik talebini karşılayacağına inanan Özel'in, Kılıçdaroğlu karşısında şansı pek bulunmuyor.

Koltuğunu koruması beklenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlar da merak ediliyor.

Ekrem İmamoğlu divan başkanlığı yapacak

Ayrıca, divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayın ilk günü genel başkan, ikinci günü Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi yapılacak.

Özel yeterli sayıya ulaşırsa adaylığı ilan edecek

Kurultayda, 1368 kurultay delegesi yeni genel başkanı ve PM üyelerini belirleyecek. CHP Genel Başkanlığına aday olabilmek için 65, Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için de 10 delegenin imzası gerekecek.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun delegeler tarafından yeniden aday gösterilmesi, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in de aday olabilmek için yeterli sayıya ulaşması bekleniyor.

"Demokrasi ve birlik kurultayı"

CHP'nin hafta sonu gerçekleştirilecek kurultayında slogan da belirlendi. Buna göre, kurultayın sloganı "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" olacak.

Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda, PM seçimlerinin, "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle yapılması bekleniyor. Fermuar yönteminin belirlenmesi durumunda bir kadın bir erkek üye PM'ye girecek.

Seçim sonrasına ertelenmişti

CHP'nin 2022 yılına yapılması gereken 38'inci olağan kurultayı "Olası erken seçim ve salgın şartları" gerekçe gösterilerek 2023 seçimlerinin sonrasına ertelenmişti.

Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti, parlamentoda başarı yakalayamayan ittifak da dağıldı.

Parti içi muhalefetin artan değişim talebi sonrası parti meclisinden 4-5 Kasım tarihlerinde kurultay yapılması kararı çıktı.

Kılıçdaroğlu, 33. Olağan Kurultay'da seçildi

Deniz Baykal'ın istifası sonrası 2010'daki 33. Olağan Kurultay'dan bu yana genel başkanlığını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü CHP'de, bugüne kadar 7 genel başkan görev yaptı.

Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay'da tek aday gösterilerek yeniden genel başkanlığa seçilmişti.