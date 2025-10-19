CHP Sivas İl Kongresi'nde 'etek' krizi: Yapay zekayla etek giydirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'de süren tartışmalar bitmek bilmiyor...

CHP'nin üst yönetiminde yaşanan koltuk kavgası, teşkilatta da kendini göstermeye başladı.

SEÇİMLER KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Partide 13 Ağustos’ta başlayan mahalle delege ve ilçe seçimleri, birçok şehirde kavgalara sahne oldu.

SİVAS KONGRESİ DÜZENLENDİ

CHP Sivas İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Genel Kurul'a CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, il teşkilatı, partililer ve delegeler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Genel Kurul'da, öncelikle faaliyet raporları okunurken mali ve idari konular ele alındı.

KONGREDE 'ETEK' KAVGASI

Ardından söz alan eski CHP Sivas milletvekili adayı Baki Çoban, hem mevcut yönetimi eleştirdi hem de kişisel fotoğraflarının yapay zeka ile değiştirilip, etek giydirilmiş şekilde tekrar paylaşıldığını iddia etti.

Çoban’ın açıklamaları sırasında ise salonda kısa süreli bir gerginlik yaşanırken, mevcut başkan Abdulvahapgazi Doğan ise tepki gösterdi.

Çoban, yapay zeka kullanarak resimlerine etek giydirdiklerini söyleyerek, bunu yapanların utanması gerektiğini söyledi.

"BİRAZ UTANIN"

Çoban, şu ifadeleri kullandı: