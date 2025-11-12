CHP Sultanbeyli mitinginde şehitler için dua edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP, İstanbul Sultanbeyli'de Kent Meydanı'nda 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi düzenledi.

Mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

Şehitler için “Ruhları şad olsun” diyerek konuşma yapan Özgür Özel, dua okunması için mikrofonu CHP Arnavutköy İlçe Başkanı Tekin Aras’a verdi.

Aras, sözlerine “Eûzü besmele” ile başladı, ardından salât ve selam getirdi. Yaptığı duada şunları söyledi:

Ya Rabbi, sen Kuran-ı Kerim'in de buyurdun ki, 'Allah yolunda ölenlere ve öldürülenlere ölüler demeyin, onlar diridirler. Muhakkak siz bunu anlayamazsınız. Ya Rabbel alemin senin rızanı kazanmak için vatanı milleti devleti bayrağı korumak için çocukluklarından canları gittiği güne kadar, üniformalarını giyip vatan ve millet aşkıyla müdafaada bulunan, çalışan ve hizmet eden 20 canımızı yitirdik elim bir kaza sonucu ya Rabbi sen şehadetlerini kabul eyle.



İlahi ya Rabbel alemin, mekanlarını âli eyle, makamlarını cennet eyle. Ya Rabbel alemin ailelerine sabırlar, metanetler eyle. Bizlere şehitliğin mertebesini ve hükmünü anlayabilmeyi nasip eyle. Bizlere de onların yaptığı gibi bu vatanı milleti, devleti, bayrağı koruma şuuru ve anlayışı ihsan eyle. Ya Rabbel alemin, vatanımızda yakın zamanda çok fazla elim kazalar sonucu ölümler gördük bu vesile ile ölümler duyduk, ilahi ya rabbel alemin patlamalar oldu yangınlar oldu. Bu vesileyle onlara da rahmet dileklerimizi de iletiyoruz sen onlara bu dileklerimizi ulaştır.

"İMAMOĞLU ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ" İDDİANAMESİ TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bugün itibarıyla iddianamemizle 105'i tutuklu, 170'i adli kontrollü, 7'si yakalama emriyle aranan 402 şüpheli ve 1'i adli kontrollü 5 müşteki şüpheli hakkında toplam 143 farklı eylemle ilgili olarak 'suç örgütü kurma ve yönetme', 'suç örgütüne üye olma', 'örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme', 'rüşvet alma', 'rüşvet verme', 'irtikap', 'ihaleye fesat karıştırma', 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'kişisel verilerin kaydedilmesi', 'kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'çevrenin kasten kirletilmesi', 'Orman Kanunu'na muhalefet', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, 'kamu malına zarar verme, 'Maden Kanunu'na muhalefet ve Orman Kanunu'na muhalefet' suçlarından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır.

Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99'unun örgüt mensubu, Ekrem İmamoğlu'nun örgütün kurucusu ve elebaşı olduğu belirtilen açıklamada, şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün'ün örgütün yöneticileri olduğu kaydedildi.

İMAMOĞLU'NA 2 BİN 430 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, tutuklu şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi" "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delilerini gizleme" "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", "Vergi Usul Kanunu, Orman Kanunu ve Maden Kanunu'na muhalefet" suçlarından toplamda 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.