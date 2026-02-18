CHP muhtarlardan sonra veterinerlere de yeşil pasaport istedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'den tartışma yaratan hamle...

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni bir kanun teklifi, üç önemli meslek grubuna yeşil pasaport hakkı tanınmasını öngörüyor.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara tarafından hazırlanan düzenlemeye göre diş hekimleri, veteriner hekimler ve mimarlar, belirli koşulları sağlamaları halinde vizesiz seyahat edebilecek.

KOMİSYONA SEVK EDİLDİ

TBMM Başkanlığına sunulan teklif, değerlendirilmek üzere ilgili komisyona sevk edildi.

Düzenleme yasalaşırsa, söz konusu meslek grupları uluslararası faaliyetlere katılımda önemli bir kolaylık elde edecek.

15 YIL KIDEM ŞARTI

Teklif, meslek odalarına kayıtlı olup en az 15 yıl kıdemi bulunan diş hekimleri, veterinerler ve mimarlara hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesini öngörüyor.

Teklifin gerekçesinde, diş hekimleri, veteriner hekimler ve mimarların mesleki gelişimlerinin önemi ön plana çıkarıldı.

DAHA ÖNCE MUHTARLAR İÇİN TEKLİF VERMİŞLERDİ

Geçtiğimiz yıllarda CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, muhtarlara "yeşil pasaport" verilmesi için yasa teklifi hazırlamıştı.

Tanal’ın hazırladığı yasa teklifinin gerekçesinde, muhtarların yasal görevlerinin yanı sıra mesleki çalışmalarda bulunmak, bilgi ve becerilerini artırmak için yurt dışına çıkma ihtiyacının olduğu belirtilerek "Muhtarlara hususi damgalı pasaport zaruriyeti, görmezden gelinemeyecek kadar aşikardır." ifadeleri yer almıştı.

MUHTARLAR FEDERASYONU ÇAĞRI YAPMIŞTI

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal da 2024 yılında yaptığı açıklamada, muhtarların yeşil pasaport sahibi olması gerektiğini söylemişti.

Muhtarların taleplerini sıralayan Özünal, "Diğer devlet memurları gibi pasaportumuz olsun. İkinci talebimiz ise, çok büyük, yoğun mahalleler var. 20-30 bin nüfuslu mahalleler, köyler var. Bunlara ülke genelinde bir kota koyulmalı. Bunlar hem muhtar hem de meclis üyesi olsun. Hizmet veren muhtarlara onurlandırma bakımından yeşil pasaport verilsin." demişti.

KİMLER YEŞİL PASAPORT ALABİLİYOR

Türkiye’de “hususi damgalı pasaport” olarak bilinen yeşil pasaport; belirli derecedeki devlet memurlarına, eski milletvekillerine ve kamu görevlilerine veriliyor.

Ayrıca birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda görev yapan memurlar ile bu kişilerin eş ve 25 yaşını doldurmamış, öğrenimi devam eden çocukları da haktan yararlanabiliyor.

Yeşil pasaport sahipleri, birçok ülkeye vizesiz ya da kolaylaştırılmış vize uygulaması kapsamında seyahat edebiliyor.

YEŞİL PASAPORT SAHİBİ OLABİLEN 7 GRUP

Yeşil pasaport sahibi olabilen 7 grup şu şekilde sıralanıyor: