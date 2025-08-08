CHP yine İngiliz'e şikayet etti: Ekrem İmamoğlu'nun Economist yazısı

Cumhuriyet tarihi boyunca Batı'dan medet uman CHP yine Avrupa'ya şikayette...

Özellikle CHP'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasından sonra sık sık Avrupa medyasına konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu her fırsatta şikayetlerine devam etti.

Bu kapsamda İmamoğlu'nun son şikayeti İngiliz The Economist'te...

Dergiye bir yazı kaleme alan İmamoğlu, Türkiye'yi eleştirilerini sıraladı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ ELEŞTİRDİ

Terörsüz Türkiye sürecini hedef alan İmamoğlu, sürecin yanlış yürütüldüğünü söyledi.

Baskı ortamının barış sürecini etkilediğini söyleyen İmamoğlu, "Kürt halkının uzun süredir dile getirdiği siyasi, kültürel ve ekonomik talepleri kapsayan katılımcı bir siyasal çerçeve olmadan yürütülen bu süreç eksiktir. Hükümet açık ve kapsayıcı bir ulusal diyalog başlatmalıydı. Bunun yerine kapalı kapılar ardında müzakereleri tercih etti ve böylece meşruiyet ve güven inşa etme şansını heba etti." ifadelerini kullandı.

"ENERJİ VE GÖÇ KONULARINDA GÜVENİLİR ORTAK..."

İmamoğlu şikayetlerine şöyle devam etti:

"Erdoğan dönemindeki demokrasi erozyonu sadece iç mesele değildir. Bu durum, güvenlik, enerji ve göç gibi konularda güvenilir ortaklara ihtiyaç duyan dünyada Türkiye’nin potansiyelini de baltalamaktadır.

Türk dış politikası tepkiseldir ve iç siyasi hesaplarla yönlendirilmektedir; bu da istikrarsızlık yaratmaktadır. Komşularla ilişkiler çatışma ile yakınlaşma arasında savruluyor."