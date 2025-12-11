Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumu kritik

- Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kolon kanseri tedavisi görürken çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı.
- Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi, Durbay’ın durumunun kritik ve çoklu organ yetmezliği tablosunun devam ettiğini açıkladı.
- Durbay, yoğun bakımda yakından takip edilirken, sağlık ekibi tüm müdahaleleri sürdürüyor.
Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Başhekim Saka, Durbay’ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü ve çoklu organ yetmezliği tablosunun devam ettiğini belirtti.
"DURUMU KRİTİK SEYREDİYOR"
Hastanenin resmi açıklamasında, Başkan Durbay’ın durumunun kritik olduğunun altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:
Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın sağlık durumu kritik seyretmekte olup, hastamızda çoklu organ yetmezliği tablosu devam etmektedir. Tedavisi, yoğun bakım koşullarında gerekli destek tedavileri uygulanarak sürdürülmekte; hayati fonksiyonları yakından izlenmektedir.
Başkan Durbay’ın yakın takip altında olduğu belirtilirken, sağlık ekibinin tüm gerekli müdahaleleri kesintisiz şekilde sürdürdüğü ifade edildi.