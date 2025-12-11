TBMM'deki taciz soruşturmasında şüpheli şahıs tutuklandı

- TBMM'de bir stajyerin tacize uğraması nedeniyle açılan soruşturmada, şüpheli H.İ.G. tutuklandı.
- Olay, stajyerin ailesinin şikayeti üzerine 20 Kasım'da soruşturmaya dönüştü ve meclis lokantasında çalışan bir aşçı uzaklaştırıldı.
- Ankara 5. sulh ceza hakimliği, H.İ.G.'yi çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutukladı.
Meclis Genel Sekreterliği’nden yapılan açıklamada, 2024-2025 eğitim döneminde görev yapan bir stajyerin ailesi tarafından , 19 Kasım'da şikayet dilekçesi verildiği belirtildi.
20 Kasım'da iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.
GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI
Dilekçede yer alan iddiaların titizlikle incelendiği, bunun neticesinde aşçı olarak görev yapan bir kamu personelinin 4 Aralık'ta görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada "Şikayete tabi diğer kişiler hakkında soruşturma derinlemesine devam etmektedir." denildi.
TUTUKLANDI
Stajyer öğrencinin başvurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında meclis lokantasında çalışan şüpheli H.İ.G. gözaltı alındı.
Şüpheli bu gün sevk edildiği Ankara 5. sulh ceza hakimliğince çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklandı.