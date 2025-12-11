TBMM'deki taciz soruşturmasında şüpheli şahıs tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meclis Genel Sekreterliği’nden yapılan açıklamada, 2024-2025 eğitim döneminde görev yapan bir stajyerin ailesi tarafından , 19 Kasım'da şikayet dilekçesi verildiği belirtildi.

20 Kasım'da iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Dilekçede yer alan iddiaların titizlikle incelendiği, bunun neticesinde aşçı olarak görev yapan bir kamu personelinin 4 Aralık'ta görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada "Şikayete tabi diğer kişiler hakkında soruşturma derinlemesine devam etmektedir." denildi.

TUTUKLANDI

Stajyer öğrencinin başvurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında meclis lokantasında çalışan şüpheli H.İ.G. gözaltı alındı.

Şüpheli bu gün sevk edildiği Ankara 5. sulh ceza hakimliğince çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklandı.