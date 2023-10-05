CHP'de değişim isteyen Engin Altay, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü Geçtiğimiz aylarda katıldığı 'değişim' toplantısıyla dikkat çeken ve 7 dönemdir milletvekili olan Engin Altay, Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Altay'ın kurultay sonrasında Özgür Özel’in yerine Grup Başkanlığı'na hazırlandığı öğrenildi.

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Seçimlerin kaybedilmesiyle birlikte CHP'de 'değişim' tartışmaları başladı.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği bazı isimler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini savundu.

Kılıçdaroğlu ise devam kararı aldı.

Hal böyle olunca CHP Grup Başkanlığı görevini yürüten Özgür Özel, genel başkanlık için adaylığını açıkladı.

Kılıçdaroğlu ile görüştü: Özel'in yerine Engin Altay

Özel daha sonra CHP Grup Başkanlığı görevinden ayrılmayacağını da söyledi.

Özel'in kararının ardından gözler Kemal Kılıçdaroğlu cephesine çevrildi.

Son olarak CHP’nin eski Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Grup Başkanlığı'na hazırlanıyor

T24'ten Eray Görgülü'nün aktardığına göre Altay’ın, “Grubu bir arada tutmak için üzerime düşeni yapmaktan kaçınmayacağım.” diyerek, Kurultay sonrasında Özgür Özel’in yerine Grup Başkanlığı'na hazırlandığı öğrenildi.

Öte yandan CHP'de geçtiğimiz aylarda Zoom üzerinden yapılan değişim toplantısında Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Parti Meclisi (PM) üyeleri Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Bülent Tezcan, CHP Grup Başkanvekili ve eski İstanbul Milletvekili Engin Altay da yer almıştı.

7 dönemdir milletvekili

Altay, toplantı ile ilgili “Çalışmalarımız, parti için devam edecek. Bu partinin geleceği için her şey yapılır.” ifadesini kullanmıştı.

Değişimcilere yönelik getirilen eleştirilerin başında ise, 7 dönemdir milletvekili olması nedeniyle Engin Altay geliyordu.