CHP'de delege seçimleri büyük kavgalara sahne oldu

CHP'de süren tartışmalar bitmek bilmiyor...

CHP'nin üst yönetiminde yaşanan koltuk kavgası, teşkilatta da kendini göstermeye başladı.

DELEGE SEÇİMLERİ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Partide 13 Ağustos’ta başlayan mahalle delege seçimleri, birçok şehirde kavgalara sahne oldu.

Yumrukların konuştuğu, küfürlerin havada uçuştuğu seçimler, 15 Eylül’de görülecek 'şaibeli kurultay' davası öncesi parti içi gerginliği zirveye çıkardı.

TUNCELİ

Tunceli Atatürk Mahallesi’nde yapılan delege seçimlerinde, eski il başkanı Ali Mustafa Çelik ile bazı partililer arasında tartışma çıktı.

Ağır küfürlerin edildiği tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

İzmir Karşıyaka’da ise oy sayımı sırasında başlayan sert tartışma, tekme tokat arbedeye dönüştü. Kavgada hafif yaralananlar oldu.

AFYONKARAHİSAR'DA İPTAL KARARI ÇIKTI

Afyonkarahisar Merkez ilçe seçimlerinde de tansiyon yükseldi.

Fiziki saldırıya uğradığını iddia eden Merkez İlçe Başkanı Büşra Dişçioğlu, genel merkezden gelen talimatı okuyarak seçimin iptal edildiğini açıkladı.

Bu karar sonrası parti binası önünde sert arbedeler yaşandı.

SAMSUN VE İZMİT

Seçimlerin başladığı ilk hafta Samsun Atakum’da yaşanan kavgada, bir kişi beyin kanaması geçirirken iki kişi gözaltına alındı.

İzmit’teki seçimlerde de taraflar birbirine girdi, uzun süre sakinleştirilemedi.

GENEL MERKEZ BASKISI VE USULSÜZLÜK İDDİALARI GERGİNLİĞİ ARTIRDI

Marmaris başta olmak üzere bazı ilçelerde yönetim kadrolarının, seçmenlere taraf gösteren tutumları tepki çekti.

Erzurum Palandöken’de ise seçim tarihini hileyle öne çekme girişimi iddiaları, partilileri mahkemelik olmanın eşiğine getirdi.

GENEL MERKEZ YÜZDE 70 DEĞİŞİM HEDEFLİYOR

Parti yönetimi, şaibeli kurultay davasının sonucunu beklemeden delege yapısını değiştirmek için harekete geçti.

Kongre takviminin bu dönemde başlatılması, muhaliflerce 'olası bir butlan kararına karşı ön alma girişimi' olarak yorumlandı.

Genel merkezin ise delege yapısında en az yüzde 70 oranında değişim sağlayarak koltuğu sağlamlaştırmayı hedeflediği öne sürüldü.