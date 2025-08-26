CHP'nin delege seçimi kongrelerinde kavgalar

CHP'de 13 Ağustos’ta başlayan ilçe delege seçimlerine katılım düşük kaldı.

CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe’de yapılan mahalle delege seçimlerinde bir üyenin yanlış sandıkta oy kullanması üzerine itirazlar yaşandı.

Tartışmaların büyümesiyle İlçe Başkanı Büşra Dişçioğlu Çetinöz’ün üzerine yürüyen partililer oldu, polis devreye girdi. Genel Merkez seçimi iptal etti.

ÇANKAYA'DA DA KAVGA

22 Ağustos’ta ise Ankara Çankaya’daki delege seçimlerinde, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile mevcut Genel Başkan Özgür Özel’in destekçileri arasında kavga çıktı.

Çankaya’da Hüseyin Can Güner ve genel merkez kazandı. "Önder Sav ve Tekin Bingöl kaybetti" yorumu yapılırken, kavgayı kaybedenlerin çıkardığı öğrenildi.

YURT GENELİNDE KAVGALI KONGRELER

Samsun’dan Afyon’a, İzmit’ten Erzurum ve Tunceli'ye kadar birçok ilde seçimler gergin geçti. Kavgalar, küfürleşmeler, hile iddiaları ve gözaltılar gündeme geldi.

CHP İzmit’te Alikahya Fatih delege seçimleri sırasında gerginlik çıktı. Mahalle üyelerinden biri ve belediye meclis üyesi arasındaki sözlü tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

KATILIM DÜŞÜK KALDI

Partililerin sandığa ilgisi oldukça düşük seviyede kaldı. Katılımın azalmasında, genel merkezin baskıcı tutumunun ve bazı ilçelerdeki “antidemokratik” uygulamaların etkili olduğu öne sürüldü. Özellikle Marmaris’teki delege seçimlerinde yönetim kadrolarının tavrı gerilimi artırdı. Oy kullanması beklenenlerin en az yarısının sandığa gitmediği bildirildi.

15 EYLÜL DURUŞMASI, HEYECANA GÖLGE DÜŞÜRDÜ

Parti içindeki en büyük beklenti, 15 Eylül’de görülecek davadan çıkacak karar. Olası bir “iptal” kararı ihtimali, seçimlere yönelik heyecanı gölgeledi. Birçok partili süreci uzaktan takip etmeyi ve duruşma sonucunu beklemeyi tercih ediyor.

BUTLAN KARARI ÇIKARSA, HER ŞEY BAŞTAN BAŞLAYABİLİR

Kılıçdaroğlu’na yakın çevreler, mahkemeden çıkabilecek bir butlan kararının, Özgür Özel’in bugüne kadar attığı tüm imzaları ve aldığı kararları hükümsüz kılacağını öne sürüyor. Bu durumda mevcut kongre takviminin tamamen iptal edilmesi gündeme gelebilir.

Parti içi kaynaklar, olası bir butlan kararının ardından sürecin sıfırdan başlayabileceğini, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve dönerek CHP’yi olağan kurultaya taşıyabileceğini ifade ediyor.