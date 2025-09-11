CHP'de kayyum kaosu: Gürsel Tekin'in ekibi Sarıyer'deki binada çalışıyor

Siyaset gündemi yoğun.

CHP'deki kaos ortamı ise bu gündemde en dikkat çeken gelişme.

CHP'nin şaibeli 38. Olağan Kurultayı'na yönelik davada 15 Eylül'de karar çıkması beklenirken CHP İstanbul Kongresi'ndeki şaibe davasında ise karar çıktı.

Gürsel Tekin'in İstanbul'a kayyum olarak atanması, büyük şiddet olaylarına sahne oldu.

CHP İL BİNASINDA OLAYLI GÜN

Mahkeme kararından hemen sonra Sarıyer'deki binaya toplanan CHP'li yöneticiler, CHP'lileri sokağa çıkamaya çağırdı.

Bina çevresinde ve makam odası önünde barikat kuran CHP'liler, polise saldırdı.

Gece saatlerinden itibaren nöbet tutan CHP'liler, tüm çabalarına rağmen Gürsel Tekin'in binaya girmesine engel olamadı.

Tekin binaya girince İstanbul il başkanlığı binasının adresini değiştiren CHP, Sarıyer'deki binayı Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak kullanılacağını açıklandı.

31 KİŞİLİK EKİBİ SARIYER'DEKİ BİNADA ÇALIŞIYOR

'Bizim için bina önemli değil' diyen Tekin ise 31 kişilik ekibinin listesini yayınladı.

Büyük şiddet olaylarına sahne olan binada, şu sıralar Gürsel Tekin'in ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Olaylı teslim gününden sonra ise bir televizyon programına katılan Gürsel Tekin, sessizliğe büründü.

KADIKÖY'DE TEKİN'E BÜYÜK TEPKİ VARDI

CHP'nin her hafta çarşamba günleri İstanbul'un bir ilçesinde yapılan mitinglerinde sıra Kadıköy'deydi.

Kadıköy'de toplanan CHP'lilerin Tekin'e büyük tepkisi vardı.

Özgür Özel'in de konuşmasında “9 Eylül çelengini, 8 Eylül günü 5 bin polisle partiye gelenlerle değil; 9 Eylül'de Özgür Çelik ile birlikte 7 bin kişiyle koyduk!” ifadeleriyle hedef aldığı Tekin'in, ne cevap vereceği merak konusu.