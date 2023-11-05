CHP'de Kılıçdaroğlu ilkleri: Sürekli kaybeden olarak anılacak Girdiği seçimlerde üst üste yenilgiler alan Kılıçdaroğlu, son yenilgisini kurultayda Özgür Özel'e karşı yaşadı. 74 yaşındaki siyasetçi, imza attığı ilklerle tarihe geçti.

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Ana muhalefet partisi CHP'de bir devir sona erdi.

Yıllardır genel başkanlık koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu, müttefiki olarak bilinen Manisa Milletvekili Özgür Özel'e karşı yürüttüğü mücadeleyi kaybetti.

Özel, dün yapılan kurultayda CHP'nin yeni genel başkanı oldu.

Kılıçdaroğlu ve üst üste yenilgileri

22 Mayıs 2010'da gerçekleştirilen 33'üncü CHP Olağan Kurultayı’nda genel başkan olarak seçilen Kılıçdaroğlu, o tarihten bu yana üst üste yenilgiler yaşayarak tarihe geçti.

Kılıçdaroğlu, partisiyle birlikte katıldığı yerel ve genel seçimlerden yenilgilerle ayrıldı.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bazı iddialarda bulunan Kılıçdaroğlu, tazminat davalarını da kaybetti.

Konuştukça kaybeden genel başkan

74 yaşındaki CHP'li siyasetçi, ödemek zorunda kaldığı tazminatlar için çareyi partisinin kaynaklarına başvurmakta buldu.

Oluşan bu tabloyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu için "Konuştukça kaybediyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

Genel başkanlık koltuğunda otururken yenildi

Özel karşısında yenilgiye uğrayan Kılıçdaroğlu, genel başkanlık koltuğunda otururken kurultayı kaybeden ilk genel başkan olarak da tarihe geçti.

İkinci tura kalan oylamada Özgür Özel 812 oy alırken, Kılıçdaroğlu 536 oyda kaldı. Özel, partinin 8'inci genel başkanı seçildi.

Erdoğan ve AK Parti karşısında üstün gelemedi

Kurultaydan önce, son olarak mayıs ayında yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı yenilgiler halkasına eklendi.

Recep Tayyip Erdoğan yeniden genel başkan seçilirken, Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki altılı masa Meclis'te milletvekili sayısında da umduğunu bulamadı.

Kılıçdaroğlu, kurduğu ittifakların yanı sıra, parti olarak girdiği seçimlerde de istediği sonuçları elde edemedi.

Geçmişte yapılan seçimlerden çıkan sonuçlar

2010 referandumunda "hayır" kampanyası yürüten Kılıçdaroğlu'nun çabalarına rağmen, oylamadan yüzde 57,88 ile "evet" çıktı.

2011 genel seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun CHP'si yüzde 26,34'te kalırken, AK Parti yüzde 49,83 ile birinci oldu.

Takvimler Ağustos 2014'ü gösterdiğinde cumhurbaşkanı seçimi düzenlendi.

Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday gösteren muhalefet, Erdoğan karşısında yine yenilgi yaşadı. Erdoğan yüzde 51,79, İhsanoğlu yüzde 38,44 oy aldı.

Bir yıl sonra, 2015 yılında haziran ve kasım aylarında olmak üzere iki genel seçim gerçekleştirildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisi, yine AK Parti'nin gerisinde kalarak başarısız oldu.

2017'de yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin anayasa değişikliği referandumuna Kılıçdaroğlu karşı çıktı. Dönüm noktası niteliğindeki referandum yüzde 51 ile kabul edildi.

2018 seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin öncülüğündeki Cumhur İttifakı sandıktan zaferle çıkarken, Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği son seçimler 2023 yılında düzenlendi.

Erdoğan, ilk turu 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimini yüzde 49 ile önde tamamladı. Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44 oldu.

28 Mayıs'taki ikinci turda Erdoğan, yüzde 52 ile yeniden cumhurbaşkanı olarak seçildi.

Kılıçdaroğlu'nun CHP serüveni

CHP'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti geçmişinden şu ifadelerle söz ediliyor: