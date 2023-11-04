CHP'de kurultay heyecanı: Kemal Kılıçdaroğlu salona Emir Sarıgül'le girdi Kemal Kılıçdaroğlu kurultay alanına 'Halkın umudu Kılıçdaroğlu' sloganlarıyla girdi. Kılıçdaroğlu salona girerken yanında Emir Sarıgül'ün yer alması dikkat çekti. Sarıgül'ün ismi Şişli Belediye Başkanlığı için geçiyor.

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ensonhaber.com

Bugün CHP'de kurultay günü...

Seçimlerin ardından gündemden düşmeyen 'CHP'de değişim' çağrıları bugün nihayete erdirilecek.

Bir tarafta koltuğunu korumaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu diğer tarafta ise değişimcilerin adayı Özgür Özel.

CHP seçimini yapacak

Kurultayda ilk gün genel başkan, 2. gün parti meclisi üyeleri seçilecek.

Ankara Spor Salonu'nda sağ tarafındaki tribünler Özel'i, sol taraftaki tribünler ise Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler için ayrıldı.

Kılıçdaroğlu'na özel pankartlar asıldı

Atatürk resimlerinin yer aldığı salona, "Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak kolay değildir", "Birleşerek güçleneceğiz yenilenerek kazanacağız" yazılı pankartlar asıldı.

İlk olarak salona Özgür Özel girerken kısa bir süre sonra CHP'nin mevcut genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da salona girdi.

Kılıçdaroğlu'nu salon girişinde destekçileri yoğun tezahüratlarla karşıladı.

"Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganı attılar

"Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganıyla karşılanan Kılıçdaroğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti.

Emir Sarıgül, Kılıçdaroğlu'yla salona girdi

Belediye başkanlığı adayı olacağı konuşulan Emir Sarıgül, salona Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında girdi.

Sarıgül'ün "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganını tüm gücüyle atması ise kurultaya damga vurdu.

Sarıgül ailesinden Kılıçdaroğlu'na koşulsuz destek

Sarıgül ailesinin Kılıçdaroğlu'na olan destekleri ise tesadüf değil.

Baba Sarıgül milletvekili seçildi

Türkiye Değişim Partisi'ni kurduktan sonra partisini bırakan Mustafa Sarıgül, CHP'den Erzincan Milletvekili seçilmişti.

İlk değişim tartışmaları çıktığında ise Mustafa Sarıgül, Erzincan'da Kılıçdaroğlu'nu oğlu Emir Sarıgül ile birlikte ağırlamıştı.

Kılıçdaroğlu savunuculuğunda en ön sıralarda bulunan Sarıgül'ün bu desteği ise Kılıçdaroğlu tarafından ödüllendirilmek üzere.

Emir Sarıgül belediye başkanlığına oynuyor

Mustafa Sarıgül, oğlu Emir Sarıgül'ü belediye başkanı yapabilmek için yoğun mesai harcıyor.

Şişli öncelik

Emir Sarıgül'ün CHP'nin kalesi Şişli'den ya da Eyüpsultan ilçesinden CHP adayı olacağı kulislere yansıdı.

Sarıgül ailesinin özellikle Şişli'den aday olabilmek için Kılıçdaroğlu'nu ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.