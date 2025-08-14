Abone ol: Google News

CHP'de kurultay süreci resmen başladı

CHP’de kurultay takvimi, delege seçimi ile işlemeye başladı.Takvime göre 13 Ağustos -7 Eylül tarihleri arasında delege seçim süreci tamamlanacak.

Yayınlama Tarihi: 14.08.2025 08:24
Cumhuriyet Halk Partisi'nde yolsuzluk operasyonları sürüyor. 

Partiden ayrılanların da gündeme gelmesinin ardından gözler, kurultaya çevrildi. 

CHP'nin kurultay takvimine göre, ilçe kongrelerinin ardından, il kongreleri 11 Ekim’de başlayacak.

TARİH BELİELENECEK

Kasım’da sona ermesi planlanan il kongrelerinin ardından da olağan kurultay için tarih belirlenecek.

İlçe kongreleri ise 13 Eylül’de başlayacak, 5 Ekim’de sona erecek.

"ŞAİBE" DAVASI SÜRÜYOR

Gözler bir yandan da "şaibe" iddiasıyla 38. Olağan Kurultayı’nın iptali talebiyle açılan davada.

Davanın bir sonraki duruşması 15 Eylül’de görülecek.

