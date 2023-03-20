CHP'de milletvekili aday adaylığı başvurularında son tarih 22 Mart oldu Partiden yapılan açıklamada, sürecin çarşamba günü sona ereceği belirtildi.

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekili genel seçimi için geri sayım başladı.

Milletvekili aday adaylığı için partilere başvurular devam ediyor. CHP'de, aday adaylığı başvurularında süre uzatıldı.

CHP süre uzatıldı: Son tarih 22 Mart

Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke imzasıyla Parti teşkilatına gönderilen yazıda, yoğun talep dolayısıyla milletvekilliği aday adaylığı başvurularının 22 Mart saat 17.00'ye kadar uzatıldığı duyuruldu.

Bugün sona erecekti

Partiden daha önce yapılan açıklamaya göre, aday adaylığı başvuruları bugün mesai bitimi itibarıyla sona erecekti.

Muharrem Erkek açıklama yaptı

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Erkek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı: