CHP'de Parti Meclisi Toplantısı peş peşe ertelendi Millet İttifakı'nda liste krizi sürerken, CHP'nin dün saat 22.00'da yapılacağı söylenen parti meclisi toplantısı 4 kez ertelenerek bugün sabah 07.00'de toplanılacağı bildirildi.

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Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimine hazırlanıyor.

Zaman giderek daralırken Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'na teslim edilecek olan milletvekili aday listeleri de son şeklini almaya başladı.

Millet İttifakı'nda yaşanan aday listesi krizi ise son bulmuyor.

CHP'de Parti Meclisi Toplantısı 4 kez ertelendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 8 Nisan Cumartesi günü saat 22.00'da toplanması beklenen parti meclis toplantısının saati peş peşe değişti.

Dün saat 22.00'da yapılması beklenen toplantı önce saat 00.00'a ardından 03.00'e, son olarak sabah 07.00'ye ertelendi.

Barış Yarkadaş'tan peş peşe tweetler

Gelişmeleri Twitter hesabından bildiren CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, art arda şu paylaşımları yaptı:

Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan CHP'ye gönderme

Yarkadaş'ın açıklamalarını alıntılayarak bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Parti Meclisi" yerine "Bakanlar Kurulu" koyun. 90'lar öyleydi işte."

Millet İttifakı'nda istifalar

Millet İttifakı'nda 4 parti 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde CHP listesinden girme kararı almıştı.

Yaşanan gelişmeler partiler içerisinde tepkilere neden olmuştu.



DEVA Partisi'nde seçime logosuz girilmesi teşkilatta istifaya sebep olmuştu.

DEVA Partisi'nin Konya'da bulunan Selçuklu İlçe Teşkilatı kendi logoları altında seçime girmeme kararına tepki göstererek istifa etmişti.