Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nde kazan kaynıyor DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin CHP listesinden seçimlere girecek olması, oy vermeyi düşünenleri rahatsız etti. Muhafazakar seçmenin elinin CHP logosuna oy vermeye gitmeyeceği yönünde çok sayıda eleştiri var.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi yöneten AK Parti hükümetine son vermek için bir araya gelen muhalif partileri arasında yaşanan koltuk pazarlıklarının ardından, seçimlere ortak liste ile girme kararı çıktı.

Buna göre; Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi seçimlere kendi logolarıyla katılmıyor.

Muhafazakar seçmen CHP logosuna 'evet' der mi

Muhafazakar kesime hitap eden üç parti, CHP listelerinden Meclis'e girmeye çalışacak.

CHP'ye baston oldular

Bu hamle, 3 partinin de tabanında büyük rahatsızlıklara neden oldu.

Yıllarca mücadele ettikleri zihniyetin bastonu olmakla suçlanan Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na teşkilatlarından da tepkiler yükselmeye başladı.

Türkiye'nin farklı noktalarında üç partide de istifa çeşitli istifa kararları alındı.

Ali Babacan'ın sözleri gündemde

DEVA Partisi'nde gelen istifaların önemli sebeplerinden biri de Ali Babacan'ın iddiaları açıklamaları.

Ali Babacan özgüvenli bir şekilde seçimlere kendi logolarıyla gireceklerini şu sözlerle açıklamıştı:

Neymiş efendim, bu yasa çıktıktan sonra yeni kurulan partilerin işleri zorlaşmış, kendi logolarıyla seçime giremeyeceklermiş! İttifak içinde olmak da anlamını yitirmiş, falan filan..



Siz bu rüyaları görmeye devam edin, daha çok göreceksiniz. Kardeşim bizim kendimize güvenimiz tam.



İşte ben buradan ilan ediyorum, duymayan kalmasın. Demokrasi ve Atılım Partisi önümüzdeki seçimlere kendi adıyla , kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararı almıştır.

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Tek rahatsızlık küçük partilerinde tabanında değil.

CHP'liler de küçük partilerin adaylarının kendi oylarıyla Meclis'e taşınma planlarına tepkili.

Bu isimlerden biri Sadullah Ergin.

AK Parti hükümetlerinde Adalet Bakanı olarak görev yapan Sadullah Ergin'in CHP listesinden Hatay'dan aday olacağı iddiaları muhalefette tartışmaların fitilini ateşledi.

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Muhafazakar seçmen kimi seçecek

Muhafazakar seçmenin önünde iki seçenek oluştu.

Bir tarafta; Ayasofya'yı ibadete açan, Taksim'e cami yapan, başörtüsü önündeki engelleri kaldıran, kamuda cuma namazı rahatlığı getiren ve muhafazakarların birçok isteğini yerine getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Diğer tarafta ise tüm bu sorunların ortaya çıkmasına neden olan CHP.

Yaşananlar halen hafızalarda.

Tüm bu nedenleri alt alta sıralayınca muhafazakar seçmenin kararı pek de zor olmayacak.

Saadet Partisi'nin CHP listelerinden seçimlere girecek olması Milli Görüş'ün önemli isimlerinin ortaya tavır koymasına neden oldu.

Merhum Başbakan Necmeddin Erbakan'ın yol arkadaşları, CHP listelerinden seçime girilecek olmasını kabul etmedi.

Kurulduğu günden bu yana tüm seçimlere kendi logosuyla giren Saadet Partisi'nin koltuk pazarlığı uğruna logosundan vazgeçmesi tabanın gönlünü kırdı.