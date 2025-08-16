CHP'den AK Parti'ye geçen başkandan Cumhurbaşkanı Erdoğan hamlesi

Siyasetin gündemi hareketli...

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, geçtiğimiz gün üç ilçe belediye başkanıyla birlikte AK Parti’ye geçmişti.

AK PARTİ'YE KATILDI

AK Parti’nin 24. Yıldönümü kutlamaları kapsamında AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen törenle CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan isimler arasında yer alana Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

ODASINA ERDOĞAN PORTRESİ ASTI

AK Parti'ye katılan Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, ilk iş olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini belediye binasındaki makam odasına astı.

SADECE ATATÜRK VARDI

CHP'deyken makam odasında sadece Atatürk'ün portresinin olduğu belirlenen Fazlaca'nın makamında şimdi Atatürk'le beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresi ve Türk Bayrağının yer aldığı görüldü.