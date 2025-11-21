CHP, İmralı kararını açıkladı: Üye vermeyecekler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

'Terörsüz Türkiye' süreci devam ediyor...

'Terörsüz Türkiye' sürecinde gözler, bugün yapılacak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na çevrildi.

ANA GÜNDEM İMRALI ZİYARETİ

Görüşmenin ana gündem maddesi, İmralı'ya yapılması planlanan ziyaret.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının kapalı gerçekleşmesi için oylama yapılacağını söyledi.

CHP KARARINI AÇIKLADI

CHP, dün yaptığı toplantının ardından İmralı kararını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İmralı'ya gitmeme kararı aldıklarını söyledi.

“İmralı'ya gidişin konuşulacağı bir toplantının milletimizden gizlenerek yapılmasının doğru olmadığını ifade etmek isterim” diyen Murat Emir, komisyonda kalmaya devam edeceklerini ifade etti.

Emir, "Partimiz bu ülkeye barışı getirecektir." dedi.

CHP, açıkladığı kararın ardından komisyonun toplandığı salondan ayrıldı.

AK PARTİ'DEN YEŞİL IŞIK

AK Parti, İmralı ziyaretine yeşil ışık yaktı.

Komisyonun İmralı'ya gidilmesi önerisini karara bağlayacağı toplantı öncesi, AK Parti tavrını belirledi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İmralı ziyaretini olumlu baktıklarını söyledi.

Güler, "Oylama olursa olumlu oy vereceğiz." dedi.

"MHP ADINA BEN GİDECEĞİM"

Komisyon toplantısının başlamasına kısa bir süre kala MHP'li Feti Yıldız, yeni bir açıklama yaptı.

Yıldız bugün yaptığı açıklamada ise, komisyonda İmralı kararının oylama ile alınması gerektiğini söyledi.

Feti Yıldız, "Açık oylama yapılmalı, nitelikli çoğunluk aranmaz." dedi.

CHP'nin köklü bir parti ve meselenin ciddi olduğunu belirten Feti Yıldız, "CHP 'nin de bize katılmasını, kararın oybirliği ile alınmasını isteriz. CHP'nin kendi takdirleri, biz İmralı ziyaretine katılmalarını isteriz." diye konuştu.

Yıldız, CHP olmasa da adaya gidileceğini ve MHP'yi de kendisinin temsil edeceğini açıkladı.

DEM PARTİ'DE İSİM NETLEŞTİ

DEM Parti ise İmralı ziyareti gerçekleşirse partiyi temsil edecek ismi belirledi.

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Gülistan Kılıç Koçyiğit bizi temsilen o heyette yer alacak. En önde görmek istediğimiz siyasi parti, ana muhalefet partisi. Aksi takdirde çözümsüzlük olarak algılanır, barış korkusu olarak algılanır." dedi.