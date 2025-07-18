CHP’den LGS’de şaibe iddialarına karşı suç duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Yaklaşık bir hafta önce açıklanan sınav sonuçlarına göre yurt genelinde 719 öğrenci tam puan alarak birinci oldu.

Ancak bu başarı bazı kesimlerin tepkisine neden oldu ve şaibeli sınav iddiaları ortaya atıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Her ne kadar şaibe iddiaları verilerle yalanlansa da Milli Eğitim Bakanlığı, iddialarla ilgili 29 kişi hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakanlık bünyesinde yaklaşık 5 yıldır Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü görevini yürüten Özgür Türk görevden alındı, yerine Prof. Dr. Ersin Karaman atandı.

Bakanlık, sınavda herhangi bir şaibe olmadığını ve sürecin titizlikle incelendiğini belirtti.

CHP'DEN SUÇ DUYURUSU

Sınava ilişkin tartışmalar sürerken CHP, tepki çeken bir eylemde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Özçağdaş, sınav hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.