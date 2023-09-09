CHP'den Sezgin Tanrıkulu açıklaması: İfadeler kabul edilemez CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun TSK'ya yönelik iftiralarına ilişkin yaptığı açıklamada, ifadelerin kabul edilemez olduğunu ve konunun yetkili organlarda görüşüleceğini duyurdu.

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ensonhaber.com

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun skandal söylemleri sürüyor.

Tanrıkulu her fırsatta Türkiye'nin savunma sanayisini, terörle mücadelesini hedef alan açıklamalar yaptı.

Son olarak dün akşam katıldığı bir canlı yayında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef aldı.

TSK'ya iftira attı

PKK destekçilerinin alçak propagandalarını canlı yayınla yineleyen Sezgin Tanrıkulu, "15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? Biz eleştirel yaklaşırız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız." ifadelerini kullandı.

CHP'li vekilin TSK'yi hedef alan sözlerine tepki yağdı.

Alçak iftiraya soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programındaki sözleri nedeniyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

CHP'den ilk açıklama

Konuyla ilgili bir açıklama da CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan geldi.

"İfadeler kabul edilemez"

Faik Öztrak, 'X' hesabından yaptığı paylaşımda Sezgin Tanrıkulu'nun ifadelerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Konu yetkili organlarımızda görüşülecektir"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarında şunları kaydetti:

Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez.



Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir.