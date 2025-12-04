CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'ın ihale iddiası asılsız çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın, Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş. üzerinden 600 milyon euroluk ihale iddiası, kamuoyunun gündemine oturdu.

Yapılacak ihaleye fesat karıştırıldığını söyleyen Yavuzyılmaz'ın iddiası ise kısa sürede sosyal medyada köpürtüldü.

CHP'li Yavuzyılmaz, adrese teslim ihale yapıldığını ve kazanılacak ihalede paravan şirketler kullanılıp vurgun yapılacağını iddia ederken; gerçek ise bambaşka çıktı.

AÇIK İHALE KAPSAMI

Edinilen bilgiye göre söz konusu ihalenin Yavuzyılmaz'ın iddia ettiği gibi, adrese teslim 300 araçlık ihale olmadığı, sadece 1 adet prototip lokomotif için mal alımı yapılacak olan açık ihale kapsamı uygulandığı ortaya çıktı.

İHALEDE ALIM GARANTİSİ YOK

Yine Yavuzyılmaz’ın iddiasına göre ihalede, seri üretime yönelik alım garantisi bulunmuyor.

Ancak gelecek yıllarda aynı donanımından alım yapılması gerekmesi halinde geçmiş tecrübelerde ikinci alımlarda yapılan fahiş zamların önüne geçilmesi amacıyla tavan fiyat belirlendi.

Bahsi geçen satın alma sadece 1 adet prototip araç için yapıldığından; bir an önce prototipin üretiminin tamamlanarak üretim sonrası yaklaşık 1 yıl süren sertifikasyon testlerine başlanması hedefleniyor.

YÜZDE 51 YERLİLİK HEDEFİ

Söz konusu iddiaların aksine lokomotif projesinde, en az yüzde 51 yerlilik hedeflendi.

Bu nedenle isteklilerin, İhalede Yerlileştirme Planı ve seri üretimde cer motorlarının TÜRASAŞ tarafından üretilmesini sağlayacak proje paylaşımı, üretim haklarının devri gibi hususları içeren Destek Planı sunması zorunludur. Yerlileştirme Planı ve Destek Planı sunmayan teklifler geçersiz olacak.

İHALE SÜRESİ

Bunun yanı sıra tasarım aşamasında potansiyel global üreticiler ile bir yıla yakın teknik görüşmeler yapılmış, bu görüşmeler sonucunda hazırlanan teknik şartname ihale öncesi 8 global üretici ile Eylül ayında paylaşılmıştır. İddia edildiği gibi 13 güne sıkıştırılmadı.

YAVUZYILMAZ'IN SKANDAL MAAŞ OLAYI

Hatırlanacağı üzere Deniz Yavuzyılmaz’ın bundan 2 yıl önce TBMM’de maaş skandalı ortaya çıkmıştı.

Yaşanan skandalda Yavuzyılmaz, Meclis’teki 3 danışman hakkından birini amcasının kızını yaparak kullanmıştı.

CHP’li Yavuzyılmaz’ın danışman olarak gösterdiği kuzeni olan Diş Hekimi Özlem Yavuzyılmaz'ın, haftanın 6 günü Zonguldak’taki muayenehanede olduğu ve Meclis’e hiç gitmediği anlaşıldı.



Özlem Yavuzyılmaz'ın Meclis’te çalışır gibi gösterildiği için verilen 24 bin liralık danışman maaşını da ikinci bir maaş olarak CHP’li vekil Deniz Yavuzyılmaz’ın aldığı belgelenmişti.