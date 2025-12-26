CHP'li Döşemealtı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu

- Döşemealtı Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi.
- Kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı ve ihale sürecindeki uygunsuzluklar iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
- Soruşturma, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürülmektedir.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
CHP'li belediyeler, yine 'yolsuzluk'la gündemde.
Soruşturma kapsamına bu kez Antalya girdi.
CHP'Lİ BELEDİYEYE YOLSUZLUK OPERASYONU
Döşemealtı Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu düzenlendiği öğrenildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında, kamu kaynaklarının mevzuata aykırı biçimde kullanıldığı ve ihale süreçlerinde usulsüz uygulamalar yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddiaları üzerine operasyon gerçekleştirildi.
10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, kamu zararına neden oldukları öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.