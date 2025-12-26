Abone ol: Google News

CHP'li Döşemealtı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu

Antalya'nın Döşemealtı Belediyesi'ne 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu kamu zararına neden olmakla suçlanan 10 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 26.12.2025 09:52
CHP'li Döşemealtı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
  • Döşemealtı Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi.
  • Kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı ve ihale sürecindeki uygunsuzluklar iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
  • Soruşturma, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürülmektedir.

CHP'li belediyeler, yine 'yolsuzluk'la gündemde.

Soruşturma kapsamına bu kez Antalya girdi.

CHP'Lİ BELEDİYEYE YOLSUZLUK OPERASYONU

Döşemealtı Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu düzenlendiği öğrenildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, kamu kaynaklarının mevzuata aykırı biçimde kullanıldığı ve ihale süreçlerinde usulsüz uygulamalar yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddiaları üzerine operasyon gerçekleştirildi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, kamu zararına neden oldukları öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. 

Gündem Haberleri