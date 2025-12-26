İzmir'de planlı su kesintilerine 'yılbaşı' molası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'li belediyelerin yönettiği bölgelerde su ve çöp krizi bitmiyor...

Şehrin sorunları ile ilgilenmeyen CHP'li belediyeler; su, çöp ve trafik sorunu ile vatandaşları mağdur ediyor.

Özellikle İzmir, su kesintileri ve çöplerle markalaşan bir şehir haline geldi...

İzmir'de çöpün yanında da şimdi de her gün uygulanan su kesintileri, vatandaşları zora sokuyor.

SU KESİNTİ PROGRAMI GÜNCELLENMİŞTİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yağış rejimindeki düzensizlik sonucu oluşan kuraklık nedeniyle planlı ve dönüşümlü olarak yapılan su kesinti programı güncellenmişti.

6 Ağustos tarihinden bu yana uygulanan kesintilere ise şimdi yılbaşı arası verilecek.

YENİ YIL MOLASI

İzmir'de azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos’tan beri uygulanan planlı su kesintileri halen sürüyor.

Yeni yıla sayılı günler kala İzmir esnafının ve restoran sahiplerinin yılbaşı gecesi kesintilerin yapılmaması hakkındaki talepleri karşılık buldu.

31 ARALIK'TA UYGULANMAYACAK

Söz konusu planlı kesintiler, 31 Aralık'ta 23.00-05.00 saatleri arasında uygulanmayacak.