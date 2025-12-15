CHP'li eski vekilden Murat Kurum'a övgü: Çalışmalarınızı takdir ediyorum

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde çalışmalar devam ediyor.

Toplam 11 ili kalkındırmak adına büyük bir mücadele ortaya konuldu.

Bir yandan enkazlar kaldırılırken bir yandan da deprem konutları için vakit kaybetmeden çalışmalar başladı.

BAKAN KURUM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Bu süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.

Birçok noktada incelemelerde bulunan Bakan Kurum, bölgeden bir an olsun elini çekmiyor.

HATAY'DA ÇALIŞMALARI YAKINDAN İNCELEDİ

Bakan Murat Kurum, 27 Aralık'ta deprem bölgesinde son anahtar teslim töreninin yapılacağı Hatay'daki hazırlıkları, geçen hafta yerinde inceledi. Kentte şantiyeleri dolaşan, şehrin simge caddelerindeki son durumu yerinde gören Bakan Kurum, il afet koordinasyon toplantısına da başkanlık etti.

ÖVGÜYLE BAHSETTİ

Toplantıda söz alan Hatay'da 3 dönem milletvekilliği yapan CHP'li Serkan Topal, Bakan Murat Kurum ve ekibinden övgüyle bahsetti.

"2 DAKİKADA YOK OLAN YÜZYILLIK BİR KENTİ 2 YILDA İNŞA ETMEK ÇOK ZOR"

Topal, "Günü geldiğinde en sert muhalefeti yapıyoruz ama muhalefet olarak bakıyorum ki, buralarda en çok karşılanan Bakan olarak tarihe girdiniz. Sizi tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten şöyle bir gerçeği konuşmak lazım; Sayın Valimizle biz gece gündüz buradaydık. Hatay'a baktığınızda yüzyıllık bir kent... 2 dakikada yok olan yüzyıllık bir kenti 2 yılda inşa etmek çok zordu." dedi.

"AK PARTİ OLAĞANÜSTÜ BİR ÇABA SARF ETTİ, TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sözlerine devam eden Topal, "Ben açıkçası bir muhalefet milletvekili olarak kürsüde en çok konuşanlardan biri olarak kendi kendime dedim ki; zor yani 5-6 yılda yeniden burayı inşa etmek. Ama hem siz hem ekibiniz özellikle 15 ilçemizde ben buna çok dikkat ettim; milletvekili arkadaşlarımız, AK Parti milletvekili arkadaşlarım, gerçekten de bu konuda olağanüstü bir çaba sarf ettiler. Bir vatandaşımızın bile mağdur olmaması konusunda ekibinizin bu çalışmasını gerçekten takdir ediyorum. Hatay halkı adına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben açıkçası bu kadar kısa bir sürede bu kadar konutun yapılmasını beklemiyordum." ifadelerini kullandı.

"VAZİFEMİZİ YAPIYORUZ, ŞEREF DUYUYORUZ"

Topal'a teşekkür eden Bakan Kurum ise şunları kaydetti: