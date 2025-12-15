Gülşah Durbay'ın cenazesinde Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı

Gülşah Durbay, hayatını kaybetti...

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kolon kanserine yenik düştü ve dün hayata veda etti.

Durbay, bugün Manisa'da, vatandaşların da katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

ÖZGÜR ÖZEL GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Manisa'da belediye önünde düzenlenen törende konuşan Özgür Özel, gözyaşlarına boğuldu.

Özel, Gülşah Durbay ile siyasi hayatında beraber yaşadıkları tüm süreci ağlayarak anlattı, sözlerini bitirmekte zorlandı.

"GÜZEL BİR GÜN GÖRELİM"

Özel konuşması esnasında, "Ağzından çıkan son söz ‘çok acıklı bir hikaye yazdık’ oldu. Bu şehirde yüzde 6 oy alırken alay ediyorlardı bizimle. Biz burada birlikte yüzde 60 oy aldık.

İnsanlar bir oyu Gülşah’a, bir oyu Ferdi’ye verdi. Biz 6 ay arayla tabutlarını bayrakladık.

Allah hepimize dayanma gücü versin. Bundan sonra da güzel bir gün görelim. Gülşah’ın hatırası önünde saygıyla eğiliyorum." dedi ve mikrofonu daha fazla tutamayarak Lal Denizli'ye verdi.

"BU HİKAYEYİ YAZACAĞIZ BAŞKANIM" DEDİ

Durbay ile aralarında geçen bir diyaloğu anlatan Özel, "Gülşah başarır diye istiyoruz. Onu konuştuğumuz sırada bana dedi ki kazanırız dedi Ferdi Ağabey ile kazanırız falan dedi. Dedim hikayemiz var mı bu sefer? Dedi ki bu sefer bir hikayemiz var. Genel Başkanım memleketini kazanacağız.

Bu sefer bu hikayeyi yazacağız Genel Başkanım dedi. Ben de dedim ki bir hikaye daha yazarız. İşte ya ister diler ki burası eski Manisa yani biz Manisa Belediye Başkanı adayı olduğumuzda bu binaya aday oluyorduk eskiden." ifadelerini kullandı.

Özel sözlerini ise şöyle bitirdi;

"ÇOK ACIKLI BİR HİKAYE YAZDIK BİZ"