RTÜK, 'Jasmine' dizisine inceleme başlattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tartışma yaratan dizi hakkında beklenen adım atıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital bir platformda yayımlanan "Jasmine" adlı yapıma, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, milli ve manevi değerlerle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle inceleme başlatıldığını bildirdi.

AİLE YAPISINI HEDEF ALDIĞINA VURGU YAPILDI

Kuruldan yapılan açıklamada, dijital bir platformda yayımlanan "Jasmine" adlı yapıma, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, milli ve manevi değerlerle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle inceleme başlatıldığı belirtilerek, RTÜK olarak yayıncılık faaliyetlerinin toplumun ahlaki değerlerine, kültürel dokusuna ve özellikle aile kurumuna zarar vermemesi gerektiği yönündeki hassasiyetlerini her fırsatta vurguladıkları anımsatıldı.

"GEREKLİ ADIMLAR KARARLILIKLA ATILACAKTIR"

Dijital mecralarda yayınlanan içeriklerin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu sorumluluğun daha da büyük önem taşıdığına işaret edilen açıklamada, şunları kaydedildi: