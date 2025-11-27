CHP'li Gürsel Erol’dan Murat Kurum'a: Sizi ve bakanlık bürokrasisini kutluyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sunum yaptı.

Bakan Kurum'un sunum yapmasının ardından sözü, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol aldı.

DEPREM BÖLGESİNE DİKKATİ ÇEKTİ

Erol, özellikle deprem bölgesindeki başarılı çalışmalardan dolayı Bakan Kurum'u tebrik etti.

Deprem bölgesinden elini çekmeyen ve sık sık sahada çalışmaları denetleyen Bakan Kurum'a övgü dolu sözler söyleyen Erol, şöyle devam etti;

"DEPREM KONUTLARI BİR BAŞARI HİKAYESİ"

Benim kimseden çekineceğim hiçbir şey yok. Doğru gördüğüm her şeyi söylerim. Sizi ve bakanlık bürokrasisini kutluyorum.

Deprem konutlarının bu kadar kısa sürede bu kadar büyük miktarda yapılmış olmasını bir başarı hikayesi olarak görüyorum.

"45 GÜN BOYUNCA ELAZIĞ'DAN ÇIKMADI"

Biz 2020 yılında Elazığ'da bir deprem yaşadık. Bütün devlet oradaydı. Sayın Bakan 45 gün boyunca Elazığ dışına çıkmadı. Müthiş bir performans gösterdi.

"YAPTIĞIMIZ İTİRAZLAR DOĞRU DEĞİLDİ"

Deprem sonrası önce itiraz ettiğimiz, süreç içerisinde itirazlarımızın haklı olmadığını, yapılan planlamaların doğru olduğunu gördük.

Konutlar şehrin dış bölgesine yapılmıştı, tepki vermiştik. Ama 2023 depreminde gördük ki, mevcut yerleşim alanlarını ayağı kaldırılmasından ziyade yeni yerleşim yerlerine TOKİ konutları yapılarak kentte nüfus yoğunluğunun dağıtılmasının bir deprem alanında yaşanan risklerin düşürülmesi için doğru olduğunu gördük.