Abone ol: Google News

CHP’li Hasan Ufuk Çakır'dan Halk Tv’ye ve partisinin vekillerine protesto

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, TBMM Plan Bütçe Komisyonunda partisinin milletvekilleri ve Halk TV’yi protesto etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 24.11.2025 12:19
  • CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda partisinin milletvekilleri ve Halk TV'yi protesto etti.
  • Çakır, Halk TV'nin kendisini "sabıkalı" olarak nitelendirmesine ve CHP'lilerin bu duruma tepkisiz kalmasına sinirlenerek salonu terk etti.
  • Çıkmadan önce, CHP'li vekillere "Biz karışmayız, biz bilmeyiz diyorsunuz" diyerek tepkisini dile getirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, ilginç anlara sahne oldu. 

Meclis'te Plan Bütçe Komisyonu'ndaki Tarım ve Orman Bakanlığı bütçe görüşmelerinin yapıldığı sırada  CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, sinir krizi geçirdi.

PARTİSİNİN VEKİLLERİNİ PROTESTO ETTİ

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, TBMM Plan Bütçe Komisyonunda partisinin milletvekilleri ve Halk TV’yi protesto etti.

HALK TV VE CHP'Lİ VEKİLLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Çakır, "Halk tv bana sabıkalı dedi, namuslu adamım ben nerem sabıkalı, ses çıkarmayan CHP'li milletvekillerini de protesto ediyorum" diye bağırarak salondan ayrıldı. 

"BİZ KARIŞMAYIZ DİYORSUNUZ"

Çakır, salondan çıkmadan önce CHP'li vekillere dönerek, "Biz karışmayız, biz bilmeyiz diyorsunuz" dedi. 

Gündem Haberleri