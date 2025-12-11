Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ettiği ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen uyuşturucu operasyonları kapsamında daha önceki büyük soruşturmalarda ele geçirilen dijital materyaller ve ifadelerin detaylı incelemesiyle yeni isimlere ulaşıldı.

Soruşturmanın genişlemesinde daha önce tutuklanan bir sosyal medya fenomeninin cep telefonunda bulunan içerikler ve verdiği ifadelerin belirleyici olduğu öğrenildi.

GÖZALTI KARARI VE OPERASYON

Elde edilen yeni deliller doğrultusunda gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ersoy ile birlikte Elif Kılınç, Ufuk Tetik, Mahmut Göde, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay, 9 Aralık akşam saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU TESTİ YAPILDI

İşlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülerek kan ve uyuşturucu testi ile sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

Ersoy, Tetik, Manaz ve Gülan, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken diğer şüpheliler için ise adli kontrol talep edildi.

MEHMET AKİF ERSOY TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ile kullanılmasına yer ve imkan sağlamak suçlamalarıyla Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi hakkında tutuklama kararı vererek cezaevine gönderilmesine hükmetti.