CHP'li İBB'nin İETT bakım ihaleleri: 5 yılda 1,5 milyar lira zarar CHP'li İBB yönetiminin 5 yılda yapılan yaklaşık 7 milyar liralık İETT bakım ihalesinin 5 milyarlık kısmının CHP bağlantılı şirkete verildiği, 'torpilli şirket' nedeniyle ihale kırımı yapılmayarak toplam 1,5 milyar, aylık ise 100 milyon liralık zarar edildiği ortaya çıktı.

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ensonhaber.com

Yerel seçimler yaklaşıyor.

Seçimlere kısa süre kala seçmen, şöyle bir 5 yıllık geçen yerel yönetim döneminin muhasebesini yapıyor.

İstanbulluların zihinlerinde ise kalan tek kare var: Arızalı İETT otobüsleri...

2019 yılında göreve gelen Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP'li İBB yönetimi, bu 5 yıllık dönemde İstanbulluların birçok konuda tepkisini çekse de İETT ve genel olarak toplu ulaşımdaki sorunlar bu alanda başı çekiyor.

Bu tarihe geçen İETT sorununun altındaki sebepler ise tek tek ortaya çıkıyor.

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, yayınladığı bir videoda bu konuyu derinlemesine ele aldı.

Aylık 100, toplamda 1,5 milyar lira zarar

5 yılda 7 milyar liralık bakım ihalesi yapıldığını belirten Türkyılmaz, rekabet ortamının kaldırıldığı ihalelerde kırım uygulanmadığını ve bu nedenle aylık 100 milyon, toplamda ise 1,5 milyar lira zarar edildiğini söyledi.

Bu zarar önlenmiş olsaydı son İETT verilere göre 6 milyon lira değerinde olan otobüslerden 256 adet İETT'ye kazandırılabileceğini belirten Türkyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"CHP’li İBB yönetimi otobüslerin bakımı için 5 yılda parça parça olmak üzere yaklaşık 7 milyarlık ihale gerçekleştirdi.

İhalelerde kırım oranı diye bir şey vardır. 3 liralık malı 2 liraya almaya çalışırsınız. Elbette israf ve kamu malı hassasiyetiniz varsa. CHP’li yönetimin maalesef böyle bir hassasiyeti olmamış. İhale bedellerinde kırım oranları sebebiyle hesaplarımıza göre 1,5 milyar lira zarardasın İstanbul.

Her bir otobüsün aylık 42 bin TL’ye yapılan bakımı, mesela Kocaeli, Bursa maliyetlerine baktığımızda 12 bin liradan her ay tam 100 milyon lira zarardasın İstanbul.

7 milyarlık ihalenin 5 milyarı CHP'li şirkete

Otobüs alacak paramız yok diyenler, sağdan soldan borç isteyenler bu zarara sebebiyet vermeselerdi İBB bugün özkaynaklarıyla yüzlerce otobüs daha alabilecekti.

İBB’yi milyarlarca liralık zarara sokan bu ihalelerin toplam bedeli olan 7 milyarın 5 milyarı kime gidiyor dersin?

2019 seçimlerinden sonra palazlanan bir firmaya… CHP Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat’ın mali müşavirliğini yaptığı bir firmaya.

Peki milyarlarca liralık bakım ihalesine rağmen her gün onlarca otobüs nasıl yollarda kalır? Parayı takip eden faili bulur derler. Siz parayı takip edin."