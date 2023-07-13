CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi 'dağcı heykeli' yaptırmaya hazırlanıyor Yaşamını yitiren dağcıların anısına heykel yaptırmaya hazırlanan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ı açılış törenine davet etti.

ensonhaber.com

CHP'li belediyelerde vatandaşlara hizmet olarak görülen 'heykel belediyeciliği' bir türlü gözden düşmüyor.

Öyle ki CHP'li belediyeler bu alanda birbirleriyle yarışıyor.

Düzenli olarak ya bir CHP'li il belediyesi ya da ilçe belediyesi tarafından heykel yaptırılıyor.

Son heykel hizmeti Antalya'da: 40 bin liraya mal oldu

Bilindiği üzere son olarak CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Finike'ye kazandırılan Cumhuriyet Meydanı ve Rekreasyon Alanı, hizmete açılmıştı.

40 milyon TL’ye mal olan meydana Cumhuriyetin 100. yılı anısına bir de Atatürk heykeli dikildi.

Düzenlenen etkinlikle açılan heykelin ardından bayrağı bu sefer de İzmir Büyükşehir Belediyesi aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş ilçesindeki Bozdağ'da yaşamını yitiren dağcıların anısına bir heykel yapmaya hazırlanıyor.

Dağcı heykeli yaptırılacak: AK Partili Dağ'ı davet ettiler

CHP'li İzmir Belediyesi tarafından yaptırılacak heykel için bir de açılış töreni düzenlenecek.

Organize edilecek tören için AK Parti'ye de davet gönderildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer imzalı davette, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a heykelin açılışı için yazı gönderildi.

Dağ'ın henüz ne cevap vereceği bilinmezken davetin diğer partilere yapılıp yapılmadığı da merak konusu oldu.