CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'dan Sadullah Ergin'in aday yapılmasına ilişkin: Tepkiler olacaktır Sadullah Ergin'in CHP'den milletvekili adayı gösterilmesiyle ilgili konuşan Oğuz Kaan Salıcı, "Tepkiler olur, tepkiler olacaktır. 2018'de ve ondan önceki seçimlerde oldu. Önemli olan bunların üzerinden düzeni değiştiriyor ve Türkiye'nin önünü açıyor olmamız" dedi.

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Millet İttifakı'nda 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere İyi Parti hariç ortak listeyle girilmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti CHP listelerinden milletvekili adayı gösterildi.

Özellikle eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP'den aday gösterilmesi tartışmaların fitilini ateşledi.

Sadullah Ergin vekillik listesine alındı, CHP'de rahatsızlıklar baş gösterdi

Deva Partili Sadullah Ergin'in Hatay 1. sıradan CHP milletvekili olarak gösterilmesi tabanda rahatsızlık yaratınca Ergenekon ve Balyoz gibi davalardaki tutumuyla bilinen Ergin, CHP'nin Ankara listesine kaydırıldı.

Böylelikle Ergin, Ankara 1’inci bölge 4’üncü sıradan milletvekili adayı gösterildi.

"Süreci isimler üzerinden yürütmedik"

Yaşananların ardından CHP'ye yönelik tepkiler sürerken CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, NTV canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Salıcı, "İsimler üzerinden giden bir süreç yürütmedik. Şu isim şuraya olsun, bu isim buraya olmasın şeklindeki bir görüşmeyi doğru bulmadık." dedi.

"Tepkiler olur, olacaktır da"

Gelen tepkilere de cevap veren Salıcı, "Tepkiler olur, tepkiler olacaktır. 2018'de ve ondan önceki seçimlerde oldu. Önemli olan bunların üzerinden düzeni değiştiriyor ve Türkiye'nin önünü açıyor olmamız." şeklinde konuştu.

Salıcı'nın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde: