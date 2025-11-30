CHP’nin 39. Olağan Kurultayı: Özgür Özel’in anahtar listesi belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'de gündem kurultay...

39. Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu’nda üçüncü ve son gününe girdi.

PARTİ MECLİSİ İÇİN SEÇİM YAPILDI

Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) seçimleri gerçekleştirildi.

PM için 145, YDK için 31başvuru yapıldı.

Önceki Parti Meclisi’ne seçilen Baran Bozoğlu, Berkay Gezgin, Yalçın Görgöz, Ali Haydar Fırat, Semra Dinçer, Niyazi Şen, Şengül Yeşildal,Özgür Ceylan ve Emine Uçak Erdoğan yeni dönem için adaylık başvurusu yapmadı.

49 İSİM YERİNİ KORUDU

Parti Meclisi için ise Özel’in hazırladığı 70 kişilik anahtar listede, mevcut MYK üyelerinin de bulunduğu 49 isim korunurken, yönetim kademesine 31 yeni isim dahil edildi.

Yeni eklenen isimler arasında ekonomi kadroları için Güldem Atabay, Ozan Bingöl, eski TÜRMOB Önceki Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Kerim Rota, Oya Ünlü Kızıl ve Serkan Özcan yer alıyor. Hukuk ve adalet tarafında da Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, İlhan Cihaner gibi isimlerin yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre de yer alıyor.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU VE BİLİM KÜLTÜR SANAT PLATFORMU DA BELLİ OLDU

Öte yandan kurultayda yapılan seçimlerde Yüksek Disiplin Kurulu da belli oldu.

Kurulda Turan Taşkın, Süleyman Bülbül ve Aliye Coşar isimleri dikkat çekti.