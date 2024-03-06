CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer'den DEM itirafı CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer, Genel Başkan Özgür Özel'in aksine Esenyurt'ta DEM Parti ile 'Kent uzlaşısı' yapıldığını söyledi.

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Siyasette geniş yer edinen CHP-DEM Parti ittifakı gündemdeki yerini koruyor..

PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile anlaşan CHP, başta İstanbul ilçeleri olmak üzere birçok noktada aday çıkartmadı.

İlçelerde ise DEM'in aday çıkartmamasına karşılık meclis üye listelerini PKK sempatizanlarına açtı. Bu süreçte en ön plana çıkan yer ise İstanbul'un Esenyurt ilçesi oldu.

Esenyurt'ta CHP, DEM'den onay alamayan adayını değiştirerek söylemeleri ile dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Özer'i Esenyurt'ta aday gösterdi.

Esenyurt'ta DEM'le ittifak itirafı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kendisine defalarca sorulan 'ittifak' sorusunu olumsuz yanıtlamıştı.

Ancak, Ahmet Özer gerçeği açıkladı.

KRT TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özer, DEM Parti ile Esenyurt'ta 'Kent Uzlaşısı' yapıldığını itiraf etti.

"Öneri bana Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'den geldi"

Özer, şu ifadeleri kullandı: