CHP'nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, kurultay sürecini tek tek anlattı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga da kaos da bitmedi…

Belediyelerinin yolsuzluklarıyla ortaya çıkan CHP'de gözler İstanbul İl Kongresi ve CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin iptal davasına kilitlendi.

Özgür Özel bir yandan yolsuzluğa sahip çıkarken bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı koltuğunu koruma telaşına girdi.

İSTANBUL İL KONGRESİ İPTAL EDİLDİ

Herkes, verilecek kararı merakla beklerken İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi iptal edilerek Özgür Çelik yönetiminin görevine son verildi.

PARA VE GIDA KARTI KARŞILIĞI OY TOPLAMIŞLAR

CHP İstanbul İl kongresinin iptaline giden süreç ise kirli para trafiği, ses kayıtları ve itiraflarla birlikte skandallar zincirinin ortaya çıkmasıyla geldi.

Özgür Çelik yönetimine yönelik hazırlanan iddianamede, CHP'nin 2023 yılı Ekim ayında gerçekleştirdiği İstanbul İl Başkanlığı seçiminde Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beykoz ilçesi adına İl Delegesi olan iki kişinin Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi seçiminde Özgür Çelik'e oy verilmesi için para teklif ettiklerine ilişkin ihbara yer verildi.

KURULTAY SÜRECİNİ ANLATTI

CHP'nin eski Bitlis İl Başkanı, kurultay sürecinde yaşananları Tivi 6 yayınında tek tek açıkladı.

Veysi Uyanık, CHP’nin 38. Olağan kurultayından bir hafta kadar önce CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın kendisini İstanbul'a görüşme için davet ettiğini anlattı.

Uyanık, "Otelde Özgür Karabat, Ekrem İmamoğlu ve Metin Kaya ile toplantı yaptık. Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i desteklememi istedi. Diğer detayları ise Özgür Karabat ile halletmemi söyledi. Kurultaydan TBMM'ye gittiğimizde Karabat bir kargo poşeti içerisindeki 100 bin lirayı elden verip delegeleri dağıtmamı söyledi." ifadelerini kullandı.

"100 BİN LİRA VERELİM"

Veysi Uyanık, kurultay sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

CVK Otel'de, ben, Özgür Karabat, Metin Kaya, Ekrem Bey geldi, toplantı odasında oturduk. Ekrem Bey bu süreçte onları desteklemem gerektiğini, bu değişimi yapmamız gerektiğini, herhangi bir konu, bir şey olursa Özgür Karabat'la çözeceğimizi söyledi. Biz döndük geldik Ankara'ya, Meclis'e uğradım. Ya dedim, herkese para pul dağıtıyorsunuz. Tabii o arada Turan Güneş de, bunlar bir ofis açmışlar, Özgür Özel, işte Veli Ağbaba, Tekin Bingöl, Bülent Tezcan falan, bütün A takımı orada, çalışmalar oradan yürütüyorlar. İmza istediler. İmza vermeden önce de işte, ben baktım herkese para, pul, vaatlerde bulunuyor. Ben de dedim ki Özgür Karabat'a, 'ya' dedim, 'bizim delegelere ne vereceksin?' dedim. Ya bu Meclis'te, odasında oluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odasında oluyor. Dedi, 'ya işte bir 100 bin lira verelim.' Ya dedim, 'ayıptır, 100 bin lira olur mu?' dedim. Yani 200 bin liraya anlaştık. Dedim, "100 bin lirasını il başkanımıza ver, ben de 100 bin lirayı da dedim, alıp delegelere dağıtacağım dedim. Ya şey de, market kartı da var" dedi, 'ondan da verelim.' dedi.

"PARAYI 20-20 DAĞITTIM"

Değişik insanlara işte iş vaatleri, ihaleler, değişik sözler, paralar havada uçuşuyor, harcamalar su gibi akıyor. E ben de o süreçte yani, aldım, 100 bin lira aldım. Savcılıktaki ifademde de var. Bu 100 bin lirayı da bizim işte altı delegemiz vardı. Ben 20-20, işte Tandoğan'da Kahveci Hacı Baba var, orada. Ya arkadaş, Kahveci Hacı Baba'nın kameraları var, orada altı yedi arkadaş oturmuşuz, hepsinin önünde yapmışım. Parayı 20-20 dağıtmışım. İsimler zaten savcılık dosyasında var. Bir gün sonrası, beni Kızılay'a çağırdılar, il başkanı ve diğer delege arkadaşlarım, ilçe başkanları, delege arkadaşlarım. Bir restoranda oturduk, Veli Ağbaba geldi. Veli Ağbaba il başkanıyla konuştu. Bak ilk defa söylüyorum. Şerif Say'ın amcası, Ziraat Bankası'ndaki hesabına, diğer delegelere dağıtılmak üzere 60 bin lira kendi hesabından para gönderdi. Bunun savcılık dosyasına dekontu da girdi. Yanımda pazarlık yapıldı ya. İl başkanına atacaktı, il başkanı tabii uyanık bu konularda. Sonradan da zaten gitti yine Meclis'te Özgür Karabat'tan 100 bin lira para aldı, şu anda da görevde. Bana yine meclisten Özgür Karabat 100 bin liranın dışında 1 milyon 500 bin lira civarında bu üç harfli marketlerin kartını vereceklerini söylediler.

"GELİN BENİM İDDİALARIMI ÇÜRÜTÜN"