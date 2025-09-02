CHP’nin eylül ayında 14 davası görülecek

CHP açısından bu ay yoğun geçecek...

Kurultay davası, İBB soruşturmaları derken CHP yetkilileri, bu ay adliyelerin yolunu tutacak.

14 DAVA GÖRÜLECEK

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, parti mensuplarına açılan ve bir ay içinde görülecek 14 duruşmayı yakından takip edeceklerini duyurdu.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de yargının siyasi davalarla meşgul edildiğini savunarak mevcut duruma tepki gösterdi.

"CEZAEVLERİ MUHALİFLERLE DOLDURULUYOR"

Özgür Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul’un sokaklarında her gün bir vahşi cinayet işlenirken ve derin bir asayiş krizi yaşanırken, Türk yargısının siyasi operasyonlarla meşgul edildiği, suçluların olması gereken cezaevlerine muhaliflerin doldurulduğu bir dönem yaşıyoruz.