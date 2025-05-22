CHP’nin Pendik mitinginde beklenen kalabalık oluşmadı

İHA
Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan soruşturma kapsamında yolsuzluktan tutuklandı.
İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından soruşturma sürerken, Özgür Özel ise bazı illerde ve İstanbul'un ilçelerinde miting yapıyor.
Bu kapsamda da son miting Pendik'te yapıldı...
YOĞUN KATILIM OLMADI
Mitinglerin altıncısı Pendik Sahil Tören Alanı’nda yapıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşma yaptığı mitinge beklenen yoğun katılım sağlanmadı.
ALAN BOŞ KALDI
Miting alanının tam dolmadığı ve birçok bölümün boş kaldığı görüldü.
Alan drone ile görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış