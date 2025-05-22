CHP’nin Pendik mitinginde beklenen kalabalık oluşmadı

İHA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan soruşturma kapsamında yolsuzluktan tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından soruşturma sürerken, Özgür Özel ise bazı illerde ve İstanbul'un ilçelerinde miting yapıyor.

Bu kapsamda da son miting Pendik'te yapıldı...

YOĞUN KATILIM OLMADI

Mitinglerin altıncısı Pendik Sahil Tören Alanı’nda yapıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşma yaptığı mitinge beklenen yoğun katılım sağlanmadı.

ALAN BOŞ KALDI

Miting alanının tam dolmadığı ve birçok bölümün boş kaldığı görüldü.

Alan drone ile görüntülendi.