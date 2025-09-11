CHP'nin şaibeli kurultayı: Erzurum delegesi Ankara'daki para trafiğini anlattı

CHP'nin şaibeli kurultayı siyaset gündeminin ilk sırasında.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda yaşanan şaibe iddialarına yönelik davada, karar 15 Eylül'de çıkacak.

Mutlak butlan kararı çıkması ve eski yönetimin geri gelmesi beklenirken, yaşanan şaibeli durumlardan biri olan Erzurum delegelerine ilişkin olayda adı geçen isimlerden biri konuştu.

Tivi 6'ya konuk olan CHP Erzurum Delegesi Yusuf Göğerkaya, büyük kurultay öncesinde ve oylama sırasında yaşananları ayrıntılarıyla anlattı.

Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'in Ekrem İmamoğlu ve ekibi ile görüşmesi ve para trafiğini anlatan Göğerkaya, şunları söyledi:

"İL BAŞKANI İSTANBUL'DA İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ"

"Erzurum il Başkanı Serhat Can Eş, İmamoğlu tarafından İstanbul'a davet ediliyor. İstanbul'dan birisi bizi arıyor, 'İl Başkanınız burada, pazarlık yapıyor. İmamoğlu ile görüşecek ' diyor. Önce İmamoğlu ile görüşüp sonra Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akbolat'ın yanına gidiyor. İl Başkanı, İstanbul dönüşü Ekrem İmamoğlu'na desteğini açıklıyor.

"BİZİ PAVYONA GÖTÜRDÜ"

Daha sonra büyük kurultay için Ankara'ya gittik. Orada akşam yemeğine gittik. Orada Başkan bizim delege arkadaşları taksi ile otele gönderdi. Başkan, 'Arkadaşlar onlar gitsin biz pavyona gideceğiz' dedi. İşin kırılma noktası burası. Gittik pavyona oturduk. Belli bir saat sonra 'Başkanım dışarı çıkabilir miyiz, bir şey konuşmamız lazım ama kimsenin haberi olmayacak bu işten' dedi.

"OLMAYAN DELEGE İÇİN İMZA ATTI"

4 delege Kılıçdaroğlu'ndan yana olduğu için onu 12'ye tamamlaması gerekiyor. Tekilf edilen paranın tamamını alabilmesi için. Dışarı çıktık imza listesi çıkarttı cebinden. Listenin en başında ben varım.

Daha sonra listenin altına Yüksel Atabay'ın ismini kendisi yazdı oradaymış gibi. Ve karşısına sahte imza attı. Abdulkadir buna itiraz etti.

"PARASINI TAM ALMAK İÇİN 12 İMZAYA İHTİYACI VARDI"

'Sen beni para ile satın alamazsın, Özgür Özel'e zaten oy vereceğiz, ben neden imza atayım, sen bize neden para veresin' dedi. Ama ben konuyu biliyorum. Oy vermeyen 4 delegenin yerine bize imza attırıp, yani 'Erzurum delegelerinin 12'si de size oy verecek' diyerek paranın tamamını alacak.

"BANA BİN 500 DOLAR VERDİ"

Çıkardı cebinden bana bin dolar verdi. Daha sonra çıkardı bir 500 dolar daha verdi. Bin 500 doları almış oldum o zaman. Abdulkadir Çakır almadı parayı. Orada attığımız imzaları hemen Şaban Sevinç'e gönderdi. Sevinç o dakikada gelen fotoğrafı paylaştı. Sabah 04.00 civarlarında otele gittik. Başkan dedi ki 'Herkes kullandığı oyun görüntüsünü bana atsın.'

"İL BAŞKANI 300 BİN DOLAR PARA ALDI"

Gittik ben Özgür Özel'e oy verdim. Resmini çektim. İstanbul'a gittikten sonra bizi para için kullandığını biliyorum. Bizi resmen pazarladı. Parayı tam net olarak görmedim ama CHP Erzurum İl Başkanı'nın 300 bin dolar aldığını biliyorum. Özgür Özel'e gidecek oylar kendisiyle beraber 3 kişi vardı. Geriye kalan 8-9 oy Kılıçdaroğlu'na gidecekti. Çok az bir oyla Kemal Başkanımız kaybetti.

"İKİNCİ TURDA PARA SAVAŞLARI VARDI"

Kurultay salonunda ikinci turda öyle bir hava esti ki, 'ikinci tur olmayacak' denildi. Biz otele gittik. Daha sonra İl Başkanı apar topar araba gönderdi, bizi tekrar kurultay salonuna getirdiler. Orada Abdulkadir Çakır'a İmamoğlu'nun ekibinden birisi para teklif ediyor, 250 bin TL.

'Oyunu ver, resmini çek gel parayı alacaksın' diyor. Bana telefon geldi, 'Yunus Diner'e söyle oyunu kullansın, hesabına 150 bin TL para yatıracağız' dediler. İkinci turda bile para savaşı yaşandı. Siz hala diyorsunuz ki kurultayda şaibe yok."