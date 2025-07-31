CHP'nin Terörsüz Türkiye komisyonunda yer alacak isimler belli oldu

Türkiye, terörle mücadelede siyasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir sürece giriyor.

Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla Süleymaniye’de bir grup PKK mensubunun silah bırakmasının ardından, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “meclis inisiyatif almalı” çağrısı karşılık buldu.

Kamuoyunda ve siyasette oluşan geniş uzlaşıyla, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un liderliğinde "Terörsüz Türkiye Komisyonu" resmen kuruluyor.

CHP KOMİSYON ÜYELERİNİ AÇIKLADI

Komisyonun kurulacağı ilk andan itibaren ayak direyen CHP, daha sonra bu tarihi sürece yol gösterecek komisyona katılma kararı aldı.

Komisyonun kurulma çağrısının ardından partilerden üye bildirimlerinin 31 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'a kadar TBMM Başkanlığı'na iletilmesi istendi.

Bu kapsamda CHP'de, komisyonda yer alacak vekillerin isimlerini kamuoyu ile paylaştı.

İŞTE O İSİMLER

Partiden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel; toplumsal barışın, adaletin ve demokrasinin tam mutabakatla tesis edilmesi beklentisiyle Meclis’te kurulacak komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsil etmek üzere, aşağıdaki milletvekillerini görevlendirmiştir.

- Ankara Milletvekili Murat Emir

- Ankara Milletvekili Okan Konurlap

- Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu

- Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu

- İstanbul Milletvekili Türkan Elçi

- İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer

- İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı

- İzmir Milletvekili Murat Bakan

- İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen

- İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun”

KOMİSYON ÜYE DAĞILIMI

İYİ Parti'nin katılmama kararı aldığı komisyonda toplam 48 üye yer alacak.

21 isimle AK Parti en fazla sandalyeye sahip parti oldu.

AK Parti'yi 10 sandalye ile CHP takip ediyor.

DEM Parti ve MHP de ise, 4 sandalye ile eşitlik söz konusu.