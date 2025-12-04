CHP'nin Terörsüz Türkiye komisyonundaki önerileri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye uzun yıllara dayanan terör belasından kurtuluyor.

1 yılı aşkın süredir devam eden süreçte kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı ziyaretiyle birlikte 'dinleme safhasını' geride bıraktı.

Bundan sonraki süreçte partilerin raporları komisyona sunulacak ve ortak bir rapor üzerinde uzlaşı aranacak.

CHP KOMİSYON ÖNERİLERİNİ AÇIKLADI

Bu kapsamda 19. kez toplanan komisyonda partilerin önerileri de belirginleşiyor.

CHP’li komisyon üyeleri tarafından hazırlanan öneri metni Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Murat Emir tarafından açıklandı.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TEŞVİK SUÇU YENİDEN DÜZENLENSİN"

İşte CHP'nin 11 ana başlıktan oluşan komisyon önerileri:

"1. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması amacıyla idari ve siyasi engellerin kaldırılması

2. Toplumsal barışın inşası için anayasada düzenlenen hak ve özgürlüklerin kullanılmasını engelleyen idari ve siyasi uygulamalara son verilmesi

2.1. Terörle Mücadele Kanunu’nda hukuki belirlilik ilkesine dayanılması

2.2. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun yeniden düzenlenmesi

2.3. Otoriter yönetimlerden ithal edilen yasa tekliflerinin gündemden kalıcı olarak geri çekildiğinin açıklanması

2.4. Halkın haber alma hakkı önündeki bir engel olarak erişim engellemesi sorunu

2.5. Kamuoyunda sansür kanunu olarak bilinen 7418 sayılı kanunla getirilen düzenlemelerin yürürlükten kaldırılması

2.6. Basın özgürlüğü önündeki kurumsal ve yasal engellerin kaldırılması

2.7. Örgütlenme özgürlüğü önündeki kanun ve uygulamadan kaynaklı tüm engellerin kaldırılması

3. Kürt sorununun çözümü için demokratik siyaset ortamının oluşturulması

4. Yerel yönetimlerde kayyım uygulamasına son verilmesi

5. Siyasetin yargı aracılığıyla dizayn edilmesi ve toplumsal muhalefetin sindirilmesi amacıyla anayasaya aykırı olarak yapılan tutuklama ve davalara son verilmesi

"İMAMOĞLU SERBEST BIRAKILSIN"

5.1. 19 mart darbe girişimi kapsamında haksızca tutuklanmış olan tüm siyasetçi ve bürokratların derhal tahliye edilmesi

5.2. Gezi davası başta olmak üzere toplumsal muhalefeti sindirmeye yönelik davalar nedeniyle cezaevinde tutulanların tahliye edilmesi

5.3. Gizli tanık uygulamasıyla adil yargılanma hakkı ihlaline son verilmesi

5.4. Etkin pişmanlık kurumunun iftiracılığa dönüşmesine derhal son verilmesi

5.5. Savunma hakkına getirilen sınırlamaların sonlandırılması

5.6. Cezaevleri idare ve gözlem kurullarının keyfi kararlarının önüne geçilmesi

5.7. Siyasi soruşturmalarda başsavcılıkların yetki gaspının sonlandırılması

5.8. Adil kararlar için yargı mensuplarının sorumluluğu

"CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇ OLMASIN"

6. Cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine hakaret suçlarının yürürlükten kaldırılması ve cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı suçunun yeniden düzenlenmesi

7. İnsan haklarının geliştirilmesi ve korunması

7.1. İnsanlığa karşı suçlarla ve işkenceyle etkin mücadele edilmesi

7.2. Nefret söylemleri ve nefret suçlarının cezalandırılması

7.3. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun bağımsız bir yapıya kavuşturulması

8. Kadına ve çocuklara karşı şiddetle etkin mücadele

9. Yargı ve infaz sistemindeki anti demokratik ve insan haklarına aykırı uygulamalara son verilmesi

10. Devletin inançlara karşı tarafsız olduğu bir düzenin hayata geçirilmesi

"CEMEVLERİ İBADETHANE OLSUN"

10.1. Cemevlerine ibadethane statüsünün tanınması

10.2. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın kapatılması

10.3. Madımak’ın müze yapılması

10.4. İşe girişlerde ve yükselmelerde yaşanan ayrımcılığın önlenmesi

11. Güvenlik güçlerinin ve güvenlik bürokrasisinde çalışan sivil memurların özlük haklarının iyileştirilmesi