CHP'ye ret: Gürsel Tekin görevine devam edecek

CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde şaibe olduğuna yönelik açılan mahkeme sonuca bağlandı ve Özgür Çelik ile yönetimi görevden alındı.

Mahkemenin seçimlerde şaibe olduğuna karar vermesi üzerine Çelik ve yönetimi yerine göreve Gürsel Tekin atandı.

Gürsel Tekin'in göreve gelmesini kabul etmeyen CHP, yeniden seçim yaptı ve tek aday olan Özgür Çelik, bir kez daha il başkanlığına seçildi.

Ancak 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Gürsel Tekin'in görevinin sürdüğünü belirten bir karar verdi.

CHP'NİN TALEBİNE RET

Mahkeme kararıyla görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Çelik ve CHP avukatlarının "ihtiyati tedbir" kararına ilişkin yaptığı itirazları, bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, tedbir kararına yapılan itirazları reddetti.

TEKİN GÖREVDE KALACAK

Böylece yönetime atanan Gürsel Tekin, göreve devam edecek.

NE OLMUŞTU

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılan iki seçimin de şaibeli olduğunu ifade eden partililer, mahkemeye başvurmuştu.

CHP'nin İstanbul il başkanlığı seçimini hileli bir şekilde kazandığı mahkeme tarafından belirtilen Özgür Çelik ve ekibi görevden alınmıştı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.

Mahkeme, Gürsel Tekin'i CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atamıştı.