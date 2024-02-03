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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da yapılan konutları bugün teslim edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da yapılan konutları bugün teslim edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kahramanmaraş depreminden büyük hasar alan Hatay'da yapılan 7 bin 275 konutu hak sahiplerine bugün teslim edeceği açıklandı.