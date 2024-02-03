Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da yapılan konutları bugün teslim edecek

6 Şubat 2023'te üst üste meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem 11 ili etkiledi.
Depremde yıkılan evlerin enkaz temizleme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.
Konteynerlerde geçici olarak konaklayan depremzedeler için kalıcı konutların yapımına hızla başlandı.
Depreme dayanıklı, bölgenin yaşam şartlarına uyumlu ve sosyal alanların da düşünüldüğü yeni konutların bir kıskı tamamlandı, bir kısmının ise inşaatına devam ediliyor.
7 bin 275 konut hak sahiplerine teslim edilecek
Bu aşamada Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Hatay'da yapımı tamamlanan 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim edeceği açıklandı.
Konutları Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yapımı tamamlanan 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim ediyor.
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün Hatay'da yapımı tamamlanan 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim edecek.
Yapımı tamamlanan konutlar
Paylaşımda, yapımı tamamlanan konutların görsellerine de yer verildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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